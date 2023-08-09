Видео эпизодов спектакля с актрисой Верой Васильевой хранится в архивах театра драмы в Твери

Вера Васильева в роли Раневской на тверской сцене. Фото: кадр из видео/Тверской областной академический театр драмы

На 98 году жизни скончалась Народная артистка СССР Вера Васильева. Про себя она говорила: "Я тверская". И действительно, хоть она и родилась в Москве, ее корни в Верхневолжье. При этом Вера Васильева, будучи столичной артисткой, около 10 лет играла в Тверском академическом театре драмы роль Раневской в "Вышневом саде" по пьесе Чехова. Сохранилось видео фрагмента этого спектакля 1991 года.

Ролик доступен на сайте Тверского театра драмы.

Вера Васильевна практически всю свою артистическую жизнь служила в Московском академическом Театре сатиры. Однако так вышло, что роль, о которой мечтала актриса, она исполнила в на тверской сцене.

Возможность сыграть Раневскую Вере Васильевой подарила ее подруга - Вера Ефремова, долгие годы бывшая актрисой, режиссером и худруком нашего театра драмы.

В ближайшее время читайте на сайте "КП"-Тверь" воспоминания тверских актеров о Вере Васильевой и игре с ней в "Вишневом саде".