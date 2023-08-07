Шесть лет назад в Твери рухнул речной вокзал, начать его реконструкцию власти обещают на седьмой год

Речной сегодня выглядит вот так. Фото: Виктория ТУШКОВА

Шесть лет исполнилось с тех пор, как обрушился самый яркий архитектурный символ нашего города, памятник регионального значения - речной вокзал. Величественное здание в обрамлении высоких колонн, лучший в Твери образчик советского неоклассицизма, речной начал рушиться поздним вечером 7 августа 2017 года. Сначала упала колоннада ротонды второго этажа. Затем, уже утром следующего дня, на глазах у журналистов «КП»-Тверь» и прохожих рухнула юго-восточная часть верхней террасы. А 14 сентября, когда техника начала разбирать завалы и демонтировать шпиль, обвалилась нижняя колоннада…

Это фото сделано 8 августа 2017 года. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ, ВОССТАНОВИТЬ

И практически сразу, шесть лет назад, начали говорить о том, что речной необходимо восстановить. В том, что речной - символ, преувеличения нет. И дело не только в красоте. Речной жил и выживал вместе с городом. Построенный в конце 1930-х, он чудом пережил войну и оккупацию, почти не понеся потерь. К сожалению, так и не стал, как предполагалось, центром радиально-лучевой застройки Заволжья, ведь сама она реализована не была.

Речной толком никогда не ремонтировался. Небольшую часть своего архитектурного убранства утратил уже в 80-х. Изменилась и территория вокруг. Вместо клумб и вазонов, окружавших здание, стали разрастаться деревья, превратив подножие вокзала в парк.

Здание речного вокзала сегодня почти не видно за деревьями и забором. Фото: Виктория ТУШКОВА

В 1990-х развалилась городская речная транспортная система. Здание речного вокзала стали сдавать арендаторам. Какое-то время работал здесь ресторан «Речка», где, кстати, выступал Михаил Круг. Позже «Речка» превратилась в место пьяных дискотек: там наливали всем, не спрашивая паспорт.

В 2011 году в здании речного вокзала прошел фестиваль современного искусства «Верь в Тверь». Здание в ту пору уже было аварийным, но после фестиваля в нем открылся Центр современного искусства. Было, кстати, интересно, хоть и мало кто уже вспомнит. Но ожидаемого ремонта так и не случилось, и в 2013-м речной полностью закрыли для посетителей.

После обрушения областная власть отнекиваться не стала: восстановим, надо так надо. Если найдутся деньги. А ещё здание нужно обследовать. Это снова деньги. Обследование, кстати, всё-таки заказали в 2019 году. На сайте госзакупок был опубликован тендер на 11 млн 263 тыс. 300 рублей, но в итоге с исполнителем сошлись на сумме в 9 млн 742 тыс. 754 рубля и 50 копеек.

ПЕРЕДВИНЕМ?

Однако никаких восстановительных работ в здании речного с тех пор не проводилось. Вокзал затянули белой простынёй и огородили зелёным забором из профлиста, на котором коммунальщики замазывают регулярно обновляющиеся граффити и всякие противозаконные надписи. Таким Речной стоит и поныне. Парковые лесенки у его подножия разрушаются. Печальный остов здания давно порос молодыми берёзками: жизнь символично пробивается сквозь руины. А в парке, как и двадцать-тридцать лет назад, в ясные дни причудливо играют тени.

Парк у подножия речного. Фото: Виктория ТУШКОВА

В августе 2021 года о судьбе речного вокзала заговорили на самом высоком уровне. Губернатор Игорь Руденя на встрече с Президентом РФ попросил создать рабочую группу по восстановлению памятника и включить в неё помощника президента Владимира Мединского, с которым областные власти уже успешно сотрудничали в деле создания Ржевского мемориала Советскому солдату.

А также глава региона высказал неожиданную мысль: речной нужно… передвинуть. Чуть-чуть. С той целью, чтобы вместе с ним восстановить и разрушенный в 1930-е годы Отроч монастырь, располагавшийся на стрелке Тверцы и Волги.

ДЕНЬГИ ЗАЛОЖЕНЫ

И вот 3 августа 2023 года, накануне шестой годовщины гибели здания речного, Игорь Руденя в прямом телеэфире сообщил: уже в 2024 году должны начаться работы по восстановлению вокзала, а также воссозданию Отроч монастыря. Оба памятника войдут в состав культурно-исторического кластера «Речной». Министерство культуры РФ Тверскую область в этом деле поддерживает, заверил губернатор.

Культурно-исторический кластер «Речной» начнут строить в 2024 году. Фото: Виктория ТУШКОВА

Что же имеется сегодня? Завершено обследование руин речного. Принято окончательное решение о его восстановлении, а также воссоздании Отроч монастыря. Деньги под это заложены, об этом также сообщил глава региона. Подготовительный этап - определение границ кластера «Речной» и зонирование - пройден. Пока, правда, подробности держатся в секрете.

КЛАСТЕР «РЕЧНОЙ»

Однако можно говорить о том, что Отроч монастырь планируется восстановить в соответствии с его историческим видом и планировкой или же очень близко к этому. Придётся ли всё-таки подвинуть здание речного? Официально по этому поводу пока больше ничего не говорилось. Но хочется отметить, что почти весь монастырь, вопреки распространённому мнению, располагался вне территории строительства здания речного вокзала. И, если и пересекался с нею, то лишь своей самой восточной частью, где некогда располагалась монастырская стена. Может, двигать и не надо?

Примерно так будет выглядеть новый кластер. Фото: ПТО

Известно, что планируется поднять фундамент речного вокзала: это защитит его от подтоплений. В строительстве будут использованы современные материалы и технологии.

У подножия речного всё тоже изменится. Если верить иллюстрациям, опубликованным региональным правительством, парка, где сегодня гуляют собачники и ездит на велосипедах ребятня, больше не будет. Территория должна превратиться в современную набережную. Пойдёт ли речному такое обрамление? Увидим...