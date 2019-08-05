На новое обследование речного вокзала в Твери власти готовы потратить 11 миллионов рублей

На сайте Госзакупок размещен лот - комплексное исследование крыльев речного вокзала. Начальная цена контракта - 11 млн 263 тысячи рублей. Кстати, на минувшем заседании регионального правительства речь как раз шла о речном - губернатор Игорь Руденя негодовал, не удовлетворившись сроками реставрации и восстановления объектов архитектурного наследия.

Уже два года как обрушился, а точно до сих пор не понятно - сносить или восстанавливать будут. Обследуют. И вот новое исследование.

Победитель конкурса должен будет до 20 декабря 2019 года провести комплексные инженерно-технические исследования крыльев здания: обследовать основания и фундаменты с определением их состояния и несущей способности, обследовать несущие и ограждающие конструкции, изучить состояние материалов архитектурно-конструктивных элементов здания. Нужно будет провести и другие исследования - многочисленные заборы разнообразных проб, химические, микробиологические анализы, энтомологические анализы древесины и пр. Желающие поучаствовать могут подать заявки до 14 августа включительно.

Напомним, обветшавшее здание обрушилось в ночь с 7 на 8 августа 2017 года.

За два последних года губернские власти не раз заявляли о намерении восстановить речной в полном объеме. Но здесь всё не так просто - он же памятник... Специалисты проводили в здании противоаварийные работы, обмеры внутренних помещений, в библиотеке Конгресса США были найдены обмерные чертежи зданий, стоявших на месте вокзала до революции, велись консультации с реставраторами, архитекторами и другими профильными специалистами.

Обо всех действиях, предпринимаемых по спасению речного, прессе власти сообщали регулярно. Но масштабных работ на объекте, заметных глазу горожанина, так и не последовало. От тверичан и заезжих туристов вокзал скрывает уже изрядно подвыцветший баннер с картинкой реконструированного вокзала.