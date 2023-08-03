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НовостиОбщество3 августа 2023 18:46

В 2024 году в Твери начнут строить культурно-исторический кластер «Речной»

В Твери не будут сносить Речной вокзал
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Вот примерно так, как на макете, будет выглядеть Речной после реставрации.

Вот примерно так, как на макете, будет выглядеть Речной после реставрации.

Фото: ПТО

В 2024 году в Твери планируется приступить к работам по восстановлению здания Речного вокзала, а также воссозданию Отроч монастыря. Эти два памятника архитектуры войдут в состав культурно-исторического кластера «Речной». Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в традиционном вечернем телеэфире 3 августа.

Накануне такое решение было принято на совещании при помощнике Президента РФ Владимире Мединском.

«По кластеру «Речной» - это, наверное, самое ожидаемое решение. Учитывали мнение большого количества жителей, что Речной вокзал является одним из символов современной Твери. Министерство культуры Российской Федерации нам выразило полную поддержку. Деньги заложены. Начало активных действий – 2024 год. Кроме того, запланирована реализация проекта по восстановлению Отроч монастыря. Это создание историко - туристической зоны», - сказал Игорь Руденя.

Напомним, Речной вокзал рухнул в Твери в ночь с 7 по 8 августа 2017 года. С того момента в обществе и во властных структурах шла широкая дискуссия, сносить здание или восстанавливать. В итоге, сейчас речь идёт о восстановлении не только вокзала, но и монастыря, находившегося на этом месте.

В настоящее время подготовительный этап по созданию кластера завершён. Уже определены границы кластера, проведено зонирование территории. Здание Речного вокзала было обследовано с применением современного оборудования.