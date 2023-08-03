В 2024 году в Твери начнут строить культурно-исторический кластер «Речной»

Вот примерно так, как на макете, будет выглядеть Речной после реставрации. Фото: ПТО

В 2024 году в Твери планируется приступить к работам по восстановлению здания Речного вокзала, а также воссозданию Отроч монастыря. Эти два памятника архитектуры войдут в состав культурно-исторического кластера «Речной». Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в традиционном вечернем телеэфире 3 августа.

Накануне такое решение было принято на совещании при помощнике Президента РФ Владимире Мединском.

«По кластеру «Речной» - это, наверное, самое ожидаемое решение. Учитывали мнение большого количества жителей, что Речной вокзал является одним из символов современной Твери. Министерство культуры Российской Федерации нам выразило полную поддержку. Деньги заложены. Начало активных действий – 2024 год. Кроме того, запланирована реализация проекта по восстановлению Отроч монастыря. Это создание историко - туристической зоны», - сказал Игорь Руденя.

Напомним, Речной вокзал рухнул в Твери в ночь с 7 по 8 августа 2017 года. С того момента в обществе и во властных структурах шла широкая дискуссия, сносить здание или восстанавливать. В итоге, сейчас речь идёт о восстановлении не только вокзала, но и монастыря, находившегося на этом месте.

В настоящее время подготовительный этап по созданию кластера завершён. Уже определены границы кластера, проведено зонирование территории. Здание Речного вокзала было обследовано с применением современного оборудования.