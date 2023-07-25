Сильно дергали за хвост и били: Ветеринар рассказал, почему не поправляется кот Гриша, над которым надругались в Вышнем Волочке

Состояние кота остается тяжелым. VK/Кусочек счастья для бездомной кошки

Кота Гришу из Вышнего Волочка Тверской области уже более недели спасают ветеринары столичной клиники. Его история потрясла многих: над несчастным животным надругался какой-то извращенец. Об улучшении состояния речь пока не идёт, слишком тяжелы раны. В ближайшие дни запланирована операция.

Напомним, кота с тяжелейшими ранами 11 июля обнаружили в Вышнем Волочке. Потом добрые люди и фонд «Кусочек счастья доя бездомной кошки» поспособствовали устройству кота в столичную ветклинику, где его и спасают по сей день.

Изначально зоозащитники сообщили, что местный ветеринар после осмотра пришёл к выводу, что над животным надругался какой-то живодёр-извращенец. Это вызвало широкий общественный резонанс, было возбуждено уголовное дело, поисками нелюдя занялась полиция.

Волонтёры также выяснили, что кот не бездомный: он сбежал от хозяев во время поездки несколько месяцев назад. При этом недавно фонд сообщил, что хозяева от Гриши отказались, заявив, что кот-инвалид им не нужен...

Хирург столичной ветклиники в разговоре с волонтёрами фонда на днях заметил, что настолько страшные последствия, по его мнению не столько от травмы прямой кишки, а от того, что Гришу либо очень сильно дергали за хвост, либо хвост держали и сильно били по костям таза.

Шансы на спасение кота оставляет только операция, но, как признают и в ветклинике, и в фонде, нет гарантий, что кот переживет её.

- Это очень, очень сложный случай изначально. Поэтому единственное, что сейчас можно сделать, - это верить. В то, что у нас всё получится. Мы делаем максимум, что в человеческих силах, а иногда даже немного больше, - пишут волонтёры фонда.

За кота Гришу сейчас болеют очень многие люди, в многочисленных комментариях в паблике фонда признаются ему в любви, желают ему только выздоровления.

В ветклинике рядом с боксом, где лежит Гриша, периодически дежурят волонтёры, кот окружен лаской и заботой.

Живодёр, изувечивший кота, так пока и не найден. Во всяком случае, от полиции никаких сообщений на этот счёт не приходило.

Мы продолжаем следить за ситуацией.