Серийного насильника котов ищут в Вышнем Волочке Тверской области

Состояние Гриши тяжелое, но шансы на выздоровление есть. Фото: VK/Кусочек счастья для бездомной кошки

У бокса изувеченного кота Гриши из Вышнего Волочка Тверской области в столичной ветклинике дежурят волонтеры. Над бедным животным надругался какой-то урод.

Кота с тяжелейшими повреждениями в результате надругательства (такое заключение дал ветеринар после осмотра животного) 11 июля обнаружили в Вышнем Волочке очевидцы, затем волонтеры доставили его в Москву в благотворительный фонд «Кусочек счастья для бездомной кошки».

У бокса, где находится на излечении кот, регулярно дежурят волонтеры. Фото: скан с вебкамеры ветклиники

Кот не бездомный - нашлись хозяева. Просто вышло так, что Гриша сбежал из машины при перевозке несколько месяцев назад, и хозяева кота не могли его найти.

Неудивительно, что именно такой домашний доверчивый кот стал жертвой нелюдя.

Волонтеры и хозяева Гриши подали заявления в полицию с просьбой найти того, кто это сделал.

Оказалось, что в Волочке случай надругательства над котом, по слухам, не единичный.

- Недавно в городе очевидцы видели ещё пару бездомных кошек со схожими травмами, - сообщили в фонде.

Гришу довезли до Москвы в ту же, ночь, когда он был найден в кошмарном состоянии. Быстро передали в ветклинику. Там он находится в реанимации.

При госпитализации кот безостановочно кричал от боли, поэтому пока ему колют сильные обезболивающие.

По информации от ветклиники, которую опубликовал фонд, состояние Гриши стабильно тяжелое, он не ходит, только перекладывается с бока на бок иногда, аппетит у кота отсутствует, но воду он пьет.

Ветеринары делают все, чтобы спасти кота, помогают и волонтеры.

- Сегодня первый раз была в гостях у Гриши. Признаюсь честно, было страшно. Боялась разреветься, но хорошо, что этого не случилось, боялась дотронуться, чтобы не причинить ему еще больше вреда. Гриша, мне кажется, не доверяет людям, боится, ведет себя отстраненно и смотрит на тебя с подозрением, но гладиться любит! Мне даже показалась, что в какой- то момент он замурлыкал, - поделилась впечатлениями волонтер Евгения.

Пока прогноз врачей осторожный, но шансы на выздоровление у Гриши есть.

В УМВД по Тверской области о кошачьем насильнике знают, ведомство проводит проверку, однако никаких официальных комментариев здесь пока не дают.