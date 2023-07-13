«Мы с ней всегда играли, обнимали-целовали»: В Тверской области овчарка разорвала лицо 9-летней девочке

После восстановления девочке потребуется пластическая операция. Фото: предоставлено семьёй пострадавшей.

В городе Зубцове Тверской области домашняя овчарка покусала 9-летнюю девочку. Новости со страшными заголовками наводнили информационные ленты 13 июля: собака искусала ребёнку лицо!

Всё произошло во вторник 11 июля. Алину (имя изменено), которой только недавно исполнилось 9 лет, действительно покусала овчарка, принадлежавшая семье Алининой подружки.

- Дети три года дружат, - рассказала «КП»-Тверь» мама Алины. - И с собакой всегда играли, обнимали-целовали. Всё всегда было хорошо. И мой старший сын к ним ходит тоже и с собакой гуляет. Проблем никогда не было.

В этот раз что-то пошло не так. По рассказу мамы Алины, дочка была у подруги в гостях. Играли как обычно. Хозяйка дома вдруг услышала из коридора внезапный лай пса и плач Алины.

- Она сначала подумала, что Алина просто чего-то испугалась: она плакала и держалась за лицо, - говорит мама девочки.

Но когда девочка убрала руки, оказалось, что лицо всё в крови: у Алины были порваны веко одного глаза, щека, бровь, повреждён нос. Хозяйка кинулась вызывать «скорую». Алину срочно госпитализировали в областную больницу.

- Врачи над ней 2,5 часа работали, зашивали, - продолжает мама пострадавшей девочки. - Сейчас ей уже лучше. Повязку сняли, посмотрели, что там. Одним глазом она смотрит, второй пока не открывается из-за отёка.

Девочку госпитализировали в областную больницу. Фото: предоставлено семьёй пострадавшей.

Как произошло, что дружелюбный пёс, любимец детей, вдруг накинулся на ребёнка? В местных ВК-группах пишут, что собака действительно всегда была воспитанной и спокойной. А ещё сообщают, что овчарка приболела, а девочка, играя, дёрнула её за больное ухо. В тонкостях произошедшего предстоит разобраться следователям. Ржевским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Прокуратура тоже подключилась - в надзорном ведомстве собираются проконтролировать ход проверки, а также дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних.

Мама Алины претензий к хозяевам собаки не имеет:

- Нам следователь уже звонил, я сказала, что претензий у нас нет. Собака есть собака… Семья подруги Алины готова нам всячески помочь. Они уже привозили в больницу вещи, продукты.

Сама же девятилетняя девочка держится мужественно.

- Сейчас уже получше! Держится молодцом, не раскисает! Хотя, конечно, всё болит, - говорит мама. - Только очень расстраивается из-за шрамов. Говорит: «Мама, у меня теперь так всё и останется?» Я говорю: «Доча, ничего не будет видно, не переживай, всё сделают красиво. Забудем всё как страшный сон!»

Девочке потребуется пластическая операция, чтобы убрать шрамы и поправить нос. По словам мамы, врачи предупредили: если оставить как есть, нос будет кривым, с горбинкой. Неравнодушные люди уже предложили помочь устроить Алину в московскую клинику.