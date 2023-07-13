В Тверской области домашняя овчарка покусала лицо девятилетней девочке

Домашняя овчарка покусала лицо девочке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Зубцове домашняя овчарка покусала лицо девятилетней девочке. Ребенку оказали первую помощь и доставили в больницу. О происшествии сообщил паблик "Зубцов СМИ "NewMedia".

В комментариях разгорелся жаркий спор. Люди винят собаку в агрессии, отмечая при этом, что пес домашний. На защиту питомца встала хозяйка.

- Этого пса знают всё, он добрый и любвеобильный, вечно встречает с обниманиями. Винят собаку из-за ответной реакции, которой он сам не ожидал, ему было больно, он ответил также. Девочка не виновата, очень её жалко, я сама лично ей оказывала первую помощь, но собака тут далеко тоже не виновата, что больна, - написала в комментариях хозяйка собаки и отметила, что у пса больные уши, а девочка взялась за больное ухо, поэтому он так себя повел. На самом деле пес не агрессивный, с ним занимаются, выгуливают в наморднике и в стороне от людей.

В результате ЧП ребенок серьезно пострадал. У девочки повреждены носовые пазухи. Теперь ей требуется долгое востановление, а в дальнейшем - пластическая операция.