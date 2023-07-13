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НовостиПроисшествия13 июля 2023 10:15

СК и прокуратура начали проверку после нападения собаки на девочку в Тверской области

Домашняя овчарка покусала лицо ребенку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Правоохранительные органы начали проверку после нападения собаки на ребенка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Правоохранительные органы начали проверку после нападения собаки на ребенка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователем Ржевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области и прокуратурой Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту нападения на ребенка домашней овчарки.

- Предварительно установлено, что несовершеннолетняя 11 июля 2023 года находилась в гостях у знакомых, во время игры животное накинулось на ребенка и повредило девочке лицо, - сообщили в прокуратуре Тверской области.

Пострадавшая находится в больнице. Ей потребуется долгое восстановление и пластическая операция.

По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних. Ход и результат процессуальной проверки находятся на контрое ведомства.