Как видели Тверь художники прошлого века

Волков В.И. На волжской набережной. Холст, масло. Фото: VK/ Тверская областная картинная галерея

Тверская областная картинная галерея на своей странице в соцсети опубликовала подборку работ художников с видами Твери. Приурочена эта подборка к 888-летию города, который Тверь отметила 16 июля.

На работах мастеров 1920-1990 годов, Тверь представлена благополучной. Трамваи, прекрасные летние волжские виды, Речной вокзал, Старый мост.

В этой графике и живописи город узнаваем, многие ещё помнят его таким. Поэтому горожане пост поддержали «лайками», а некоторые и комментариями:

«Какая красота. И почти на всех есть трамвай. Точнее был».

«А что теперь... Развалины красоты минувшей... Мусор. Парков нет. Тротуаров нет. Новодел страшенный».

«Все равно город преображается, оживает! Мусор создают сами люди в любые времена, Речной вокзал восстановят, дороги отремонтировали. Трамваи украшали город, но, слава Богу, ушли в историю вместе с пылью и грохотом! Ждём реставрации фасадов домов на центральных улицах, и будет город-конфетка!»

А какие эмоции у вас вызывают эти произведения? Смотрите, разглядывайте!

Волков В.И. Тверской проспект. 1974 г. Калининская обл., г. Калинин. Холст, масло. VK/ Тверская областная картинная галерея

Солодов В.С. Дождливый день. 1958 г. Картон, масло. Фото: VK/ Тверская областная картинная галерея

Волков В.И. На Тверском проспекте. 1976 г. Калининская обл., г. Калинин. Холст, масло. VК/ Тверская областная картинная галерея

Светогоров Е.Д. Набережная в городском саду г. Калинина. 1947. Бумага, тушь. Фото: VK/ Тверская областная картинная галере

Комиссаров Н.А. Тёплый вечер. 1957 г. Холст, масло. Фото: VK/ Тверская областная картинная галерея

Смирнов Ю. Г. Старый мост. 1980 г. Холст, наклеенный на картон, масло. Фото: VK/ Тверская областная картинная галерея