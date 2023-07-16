16 июля Тверь отмечает День города

День города-2023 в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

16 июля Тверь отмечает 888-летие. По традиции празднование Дня города началось с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Святому Благоверному князю Михаилу Тверскому.

В этом году концепцию праздника определили три ключевых события - 888 лет со дня основания Твери, праздник русской православной церкви Собор всех Тверских святых, установленный в память о святых, просиявших в Тверской земле и 95-летие со дня рождения знаменитого поэта Андрея Дементьева.

В городе проходит более 30 мероприятий. Жители всех возрастов могут найти развлечения по душе и бюджету.

День города-2023 в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Традиционно самыми популярными у гостей и жителей стали прогулки по Волге. Очереди выстроились за билетами и на посадку на прогулочные теплоходы.

Очереди на аттракционы в Горсаду Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Семьи с детьми штурмуют аттракционы, а после жаркой прогулки в Городском саду охлаждаются в новом фонтане на Соборной площади.

День города-2023 в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Неспеша прогуливаются горожане по ремесленным рядам на улице Советской, там же расположились ретро-автомобили.

Ретро-автомобили на Советской Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Пенсионеры-интеллектуалы и любители российской эстрады пытаются прорвать оцепление на Театральной площади, где проходит "Дементьев-фест". Там сегодня выступают Лариса Долина, Олег Погудин, Николай Рябуха, участницы шоу «Голос» Александра Воробьёва и Валентина Бирюкова и другие.

Фестиваль "Дементьев-Фест" Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Не обходится без уличной торговли вкусняшками и воздушными шарами. Почти на каждом шагу предлагают аквагрим, пострелять в тире или выиграть мягкую игрушку. Цены разные. К примеру, сладкая вата - 200 рублей, мороженое из трех шариков в рожке - 180 рублей, вода без газа 0,5 л - 60 рублей, шашлык из свинины 100 г - 260 рублей, из курицы - 250 рублей, шарик из фольги на веревочке - 1000 рублей.

День города-2023 в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На всех площадках обеспечена безопасность отдыхающих. При входе на набережную Степана Разина, перед входом на Советскую выставлены рамки-металоискатели, территорию патрулируют полиция и Росгвардия, дежурят спасатели МЧС.

День города-2023 в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Праздник завершится фейверком в 22:00.

День города-2023 в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

День города-2023 в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА