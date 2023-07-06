На следующей неделе в Твери похолодает

Освежимся! Фото: Александр Подгорчук

- Кто ждал прохлады, радуйтесь! Она придёт уже в начале следующей недели, - сообщила нам доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Погоду изменят циклональные атмосферные фронты. Давление снижается: с 750 мм рт. ст. в пятницу до 739 мм рт. ст. к среде.

Дождики, пролившиеся в пятницу, у нас не задержатся. Утро субботы будет облачным, но потом небо прояснится. Пока тепло: +24. Приятная погода, чтобы пойти погулять - 8 июля отмечаем День семьи, любви и верности.

В воскресенье солнца ещё больше, +23. Но приближение похолодания мы почувствуем: дует холодный ветер, не очень сильный, но порывистый.

С понедельника ощутимо холодает. Облаков уже больше и всего +17. Во вторник ожидаем приход следующего атмосферного фронта, который принесёт моросящие дожди. На улице зябко: +13…+14. Среда практически такая же: облачно, периодически идут дождики. Но потеплее: +17. Ночами в эти дни +11…+12.

- Не расстраивайтесь! По всему видно, что вскоре погода наладится! - обнадёживает Наталья Сердитова.

Кстати, о том, что погода переменится, нас заботливо предупредила сама природа. Вечером 5 июля жители Тверской области наблюдали красивейшее небесное явление - серебристые облака.

- Такие облака - предвестники прихода атмосферных фронтов, - говорит Наталья Сердитова.

А ещё они очень красивы, и увидеть их можно нечасто, хотя в самом этом атмосферном явлении нет ничего необычного. Подробнее о чудесных серебристых облаках читайте на нашем сайте!