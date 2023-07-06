Кто рано встаёт и поздно ложится, тому серебристые облака видны, что и наблюдали в небе жители Тверской области

Такую красоту нечасто увидишь. Фото: Владимир Портуаров

Поздним вечером 5 июля небо над Тверской областью засияло серебром. Везунчики, оказавшиеся на улице, могли наблюдать необычайное атмосферное явление – серебристые облака. Разреженные облачные перья, витиевато закрученные или словно оставленные на небе мазком гигантской кисти, светятся серебряным светом!

Всю эту красоту запечатлел на камеру Владимир Портуаров - фотограф, увлекающийся съёмкой атмосферных явлений.

- Снимки были сделаны близ деревни Кошелево Конаковского района в ночь на 6 июля, - рассказал Владимир «КП»-Тверь». - Облака было прекрасно видно, так же, как на снимке.

Серебристые облака над Тверской областью. Фото: Владимир Портуаров

Серебристые облака называют редким явлением. На самом же деле эти светящиеся облака - вещь довольно обычная. Но вот увидеть мы их можем действительно редко.

Наука называет эти облака мезосферными, потому что образуются они очень высоко - в мезосфере. Это третий, если считать от поверхности Земли, слой атмосферы, располагающийся выше тропосферы и стратосферы. Высота мезосферы может варьироваться от 50 до 90 километров над Землёй.

Вот именно так высоко и образуются серебристые облака - самые высокие облака из всех возможных.

Простыми словами о том, как образуются мезосферные и другие облака, «КП»-Тверь» рассказал председатель Тверского регионального отделения Русского географического общества, доктор физико-математических наук Андрей Белоцерковский.

- Вообще, облака состоят из разных фаз жидкости. Те облака, что мы видим чаще всего, - это водяной пар, опуститься вниз которому не дают восходящие потоки воздуха. Если восходящие потоки сильны, водяной пар поднимается высоко вверх, где температура становится отрицательной. Там часть водяных капелек замерзает - так образуется грозовое облако, - говорит Андрей Белоцерковский. - Отрицательные температуры начинаются уже довольно близко к земле: на расстоянии 4-6 километров.

Грозы возникают из-за разности потенциалов. Капли-льдинки чаще всего накапливают положительный заряд, а водяные капельки в нижней части облака - отрицательный. Происходит разряд, и мы видим молнию.

- Если же восходящие потоки очень сильные, отдельные капли оказываются на очень большой высоте и при очень низкой температуре. Вот из этих льдинок и образуются серебристые облака, - продолжает учёный. - Поскольку они находятся слишком высоко, мы обычно их не видим. Они становятся видимыми глазу при определённых условиях, когда удачно подсвечиваются солнцем. И это здорово и очень красиво!

У мезосферных облаков есть сезонность. По наблюдениям метеорологов, чаще всего их можно увидеть с конца мая до середины июля. Именно в это время в мезосфере бывают самые низкие температуры в году, необходимые для образования серебристых облаков.

Лучше всего их видно через 30-60 минут после захода солнца или за 30-60 минут перед восходом. В эти часы солнечные лучи падают под идеальным углом, позволяющим нам любоваться самыми высокими облаками.