Новый фонтан на Соборной площади в Твери понравился горожанам

Фонтан начал работать 12 июня. Фото: Виктория ТУШКОВА

В День России в Твери на Соборной площади начал работу новый фонтан. Это так называемый «сухой» плоскостный фонтан. Его чаша скрыта под землёй, а струи бьют прямо из-под ног. Когда фонтан не работает, по нему запросто можно ходить: вся вода уходит через специальные решётки.

Подобный фонтан уже есть на Комсомольской площади, но новый масштабнее. Он квадратный, 16 на 16 метров, пол выложен гранитной плиткой. Струи поднимаются до 10 метров в высоту (хотя иногда кажется, что даже выше). Когда вода бьёт по всей поверхности фонтана, выглядит он весьма эффектно. Так что в городе появилась ещё одна точка для фотосессий.

Новый фонтан на Соборной площади. Фото: Виктория ТУШКОВА

Фото у фонтана в ближайшие дни наверняка наполнят соцсети. В день его открытия практически каждый сворачивал к фонтану с Советской, чтобы «щёлкнуться», а то и посидеть подольше (благо лавочки поставили рядом).

Как сообщили в областном правительстве, открытие фонтана стало подарком жителям к празднику. Правда, работает фонтан ещё не в полную силу - без музыки и без подсветки. Полноценную работу обещают наладить ко Дню города (в этом году он выпадает на 16 июля). Но горожанам фонтан понравился и таким.

Новый фонтан заработал на Соборной площади. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Классный! В городе такого не хватает. Очень красиво и масштабно получилось, - поделились эмоциями Наталья и Александр, пришедшие погулять к фонтану с маленьким сынишкой. - Мы тут поблизости живём, к фонтану на Комсомольской площади не ездим - далеко. А сюда будем ходить.

По фонтану можно бегать, когда затихают струи. Горожане уже опробовали - и дети, и взрослые.

Дай пять, кто фонтан перебежать успел! Фото: Виктория ТУШКОВА

- Вообще супер! - смеётся тверичанка Людмила, которая одной из первых отважилась форсировать фонтан. - Водичка ничего!

Соборная площадь оглашается весёлым визгом: не все успевают преодолеть 16 метров, пока из фонтана с новой силой не забьют струи. Солнце жарит - водичка освежает. Однако глотать эту воду и умываться ею мы не рекомендуем. Обычно в подобных фонтанах вода циркулирует: уходит в слив, проходит через фильтры и вновь выбрасывается наверх. Но даже если фонтан имеет хорошую систему очистки, в воде (особенно в летнюю жару) могут размножиться недружелюбные для нас микроорганизмы. В прошлые годы родители тверских ребят уже жаловались на то, что дети подцепили ротавирус, искупавшись в фонтане.

Новый фонтан заработал на Соборной площади. Фото: Виктория ТУШКОВА

Что до опасности упасть, то плитка в новом фонтане не скользкая. Мы и у людей поспрашивали, и сами потоптались с краешка. У обуви с удобной полимерной или резиновой подошвой сцепка с плиткой хорошая. Но это пока. Фонтан новенький, не успел покрыться налётом. Хочется верить, что его будут своевременно счищать.

Заинтересовал и ещё один момент. Фонтан располагается между Спасо-Преображенским собором и зданием краеведческого музея (Советская, 5). От фонтана до стены музея навскидку метров двадцать. Не подмочит ли фонтан стену исторического здания? В маловетреную погоду точно нет. Влажный дух фонтана чувствуется, если присесть на одну из лавочек, установленных рядом. Ну а ближе к зданию музея воздух становится сухим.

Новый фонтан заработал на Соборной площади. Фото: Виктория ТУШКОВА

Конечно, жаль, что фонтан не открыли сразу во всей его светомузыкальной красе, но горожане подарку оказались рады. Новый фонтан, кстати, стал двадцать первым в городе (если считать все, работающие и неработающие, установленные городом и частниками).

С открытием фонтана, как сообщает областное правительство, благоустройство Соборной площади можно считать завершённым. Останется там доделать только одно: установить около собора скульптурную композицию, изображающую беседу первого тверского епископа Симеона с молодым князем Михаилом Тверским. Точную дату установки скульптуры пока не оглашают. Может быть, тоже ко Дню города?