Всё о фонтанах Твери: Когда начнут работать и сколько потратят на их запуск и обслуживание

Фонтан в сквере у Нового моста когда-то был очень красив. Сегодня его вид испортили трубы, выведенные наружу. Да и подремонтировать бы... Фото: Виктория ТУШКОВА

Уже меньше чем через месяц (обычно фонтаны запускают на Первомай) на тверских улицах и площадях забьют ввысь звонкие радостные струи. Внешне не все городские фонтаны находятся в идеальном состоянии, но хочется верить, что большинство из них исправно. С уверенностью же пока можно сказать, что в этом году будут работать минимум девять фонтанов: на сайте госзакупок опубликованы контракты на их расконсервацию и запуск.

Расскажем, где и когда начнут работать фонтаны, а также напомним обо всех фонтанах, имеющихся в Твери.

ФОНТАН У СТЕЛЫ «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

Фонтан на Советской должен начать работать в срок до 10 мая включительно. Предварительно его должны почистить, удалить засоры, проверить фонтан на наличие повреждений и протечек, обработать средством борьбы с водорослями, прибрать территорию вокруг. Подрядчик также должен проверить работоспособность всех систем фонтана, заменить старые форсунки (фонтанные насадки) и краны.

Вода в фонтане будет дезинфицироваться средствами на основе брома и хлора.

С момента запуска фонтана подрядчик ежедневно должен проводить осмотр фонтана, еженедельно его чистить и регулировать работу оборудования.

Заплатить за все эти работы (плюс консервацию фонтана осенью) городская казна готова до 650 000 руб. Подрядчик ещё не определён.

Сроки консервации фонтана на будущую зиму - с 17 по 31 октября.

ФОНТАНЫ НА РЕЧНОМ И В САХАРОВО

На госзакупках проторгован контракт на обслуживание фонтанов в Заволжском районе. В документах значатся только два фонтана - на Речном вокзале (пересечение Комсомольского проспекта и улицы Горького, это по пути на мост имени Богомолова) и в посёлке Сахарово (в пруду недалеко от здания сахаровской администрации).

За все работы подрядчику заплатят 437 005,64 руб. (начальная цена контракта - 520 245 руб.). Работы будет выполнять ООО «Многопрофильная компания «Чистоград».

Оба фонтана должны запустить 29 апреля. Работать они будут по 30 сентября.

На ночь фонтаны будут выключать. Расписание работы:

- фонтан на Речном: с 10:00 до 22:00;

- фонтан в Сахарово: с 9:00 до 23:00.

Перед запуском фонтан на Речном почистят, промоют, установят насадки. В Сахарово перед запуском фонтана должны почистить пруд.

ФОНТАНЫ В СКВЕРЕ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ И НА ГУСЕВА

В контракте на обслуживание фонтанов в Московском районе Твери также обозначены лишь два фонтана - это фонтан в сквере Героев-чернобыльцев» (Смоленский переулок) и фонтан на бульваре Гусева (в зелёной зоне).

Подрядчику заплатят 370 246,14 руб. (начальная цена контракта - 468 666 руб.). Работы будет выполнять также многопрофильная компания «Чистоград».

Запустить фонтаны должны 30 апреля. Перед этим подрядчику надлежит очистить и промыть фонтаны, проверить работу оборудования, а также покрасить декоративные элементы фонтанов золотой эмалью.

К консервации фонтанов на будущую зиму приступят 16 сентября.

ЧЕТЫРЕ ФОНТАНА В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ

В контракте на запуск и обслуживание фонтанов в Пролетарском районе Твери четыре объекта:

- фонтан на проспекте Калинина (у дома № 4 на территории Двора Пролетарки);

- фонтан на проспекте Николая Корыткова (сквер «Святлячок»);

- фонтан на проспекте Ленина (напротив здания Политеха);

- поющий фонтан на Комсомольской площади.

Подрядчику заплатят 656 000 рублей (такой же была и первоначальная цена контракта). Работы будет выполнять ИП Игуминов А. С.

Все эти фонтаны должны запустить 30 апреля. К консервации фонтанов подрядчик приступит 10 октября, и все они должны быть подготовлены к зиме к 15 октября.

Перед началом работы все фонтаны должны быть почищены и промыты, обследованы на наличие засоров, протечек и каких-либо неполадок. В сезон работы ежемесячно фонтаны должны чиститься и промываться от ила и ржавчины. Подрядчик каждый месяц также должен смазывать и регулировать оборудование.

ДРУГИЕ ГОРОДСКИЕ ФОНТАНЫ

В контракты не вошли многие другие городские фонтаны. Поэтому сказать, когда они точно начнут работать, затруднительно. Но ориентировочно 1 мая. В этот день в городе обычно стартует сезон фонтанов.

Пока же напомним, какие ещё фонтаны есть в городе.

Заволжский район

Фонтан на Паши Савельевой, у дома № 44.

Фонтан на территории Тверского вагонного завода.

Фонтан на набережной Афанасия Никитина, 33 («Российская сантехника»).

Фонтан на набережной Афанасия Никитина, в сквере у Нового моста.

Центральный район

Фонтан в городском саду.

Фонтан в парке Победы.

Фонтан на Тверской площади.

Московский район

Фонтан в сквере на Вагжанова, 10.

Фонтан в сквере на улице Индустриальной (недалеко от политехнического колледжа).

Светомузыкальный фонтан в парке на улице Можайского.

Пролетарский район

Фонтан у старого железнодорожного вокзала.