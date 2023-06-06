На создание памятника полицейским в Твери скульптора вдохновила работа участковых милиционеров

Бронзовый полицейский оберегает ребёнка, кормящего голубей. Фото: Виктория ТУШКОВА

Утром 6 июня на Старом Волжском мосту было непривычно тихо и пусто: мост, часть набережной Афанасия Никитина и площадь Мира перекрыли, чтобы ничто не мешало торжественному открытию памятника полицейским - защитникам правопорядка и закона.

Памятник установили ещё в начале мая, а открыть планировали 5 июня, в день 305-летия образования российской полиции. Но торжества сдвинули на сутки. В итоге бронзовый памятник полицейскому был открыт в день рождения автора «Медного всадника» - Александра Сергеевича Пушкина.

Памятник установлен у здания областного МВД. Фото: Виктория ТУШКОВА

Новый монумент расположился у левого крыла здания областного УМВД, памятник можно увидеть уже на спуске со Старого моста. Скульптурная группа представляет собой полицейского, который ограждает от опасности мальчика, кормящего голубей.

Оказалось, полицейский этот - участковый, капитан. Об этом рассказал автор памятника.

- Евгений Андреевич Антонов, народный художник России, мнящий себя скульптором с 1975 года, - с юмором представился художник журналистам.

Скульптор - народный художник РФ Евгений Антонов. Фото: Виктория ТУШКОВА

Евгений Антонов, кстати, успел создать множество монументов в Твери, области и других городах России. В Твери его руке принадлежат памятник героям-чернобыльцам в сквере на Смоленском переулке, «Договор тысяч» на Пролетарке, памятник экипажу Горобца, который должен переехать в Мамулино, бронзовые рельефы к мемориалу «Тверь - город Воинской славы» на Советской, памятник морякам-подводникам на набережной Афанасия Никитина и другие монументы.

- Мне не очень нравится слово «полицейский». Для меня это милиционер, - рассказывает автор. - У него капитанские погоны, это наш российский участковый. Ведь всё общение между нами и правоохранителями происходит через участковых. Свои проблемы мы в первую очередь высказываем участковым.

- А от чего он закрывает мальчика?

- Он не закрывает, это оберегающий жест. В первой редакции он должен был стоять лицом на запад, тогда в жесте было бы больше конкретики, - смеётся скульптор.

- Вы расстроены, что участкового лицом на юг поставили?

- Нет, это же классика расположения монумента: освещение, организация пространства.

Евгений Антонов подчеркнул: его полицейский - не дядя Стёпа, он не книжный и не киношный. Это реальный, настоящий полицейский, в одной руке которого папка с делами, касающимися реальных людей, что живут на его участке.

С Евгением Антоновым нам удалось немного переговорить и о его предпоследней работе. Это памятник «Легендарный Маресьев», открытый в 2021 году в городе Бологое. В годы Великой Отечественной войны Алексей Маресьев служил в истребительном полку, который базировался в Бологовском районе. Памятник там установили в 105-ю годовщину со дня рождения героя. Спонсировал изготовление монумента меценат. А для Евгения Антонова «Легендарный Маресьев» стал очень личной работой:

- Я ещё ни читать, ни писать не умел, только разговаривать научился. И тогда впервые я увидел диафильм о Мересьеве (Мересьев - герой «Повести о настоящем человеке» писателя Бориса Полевого, чья история пересказывала судьбу лётчика Маресьева. - Ред.). Это был мой любимый герой. Когда мне предложили выполнить этот памятник, я подумал, что это указующий перст судьбы. Тема памятника - шаг в вечность. Именно с бологовской земли он шагнул в вечность…

Что до своей новой работы, то Евгений Антонов резюмировал кратко:

- Вещь скромная, но, думаю, достойная.

Кроме автора памятника на его открытие приехали губернатор Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, председатель областного Заксобрания Сергей Голубев, руководитель Управления МВД по Тверской области Сергей Камышев, сотрудники и ветераны тверской полиции.

Памятник был укутан в белую простыню, которую нещадно рвал разгулявшийся ветер. Открывали монумент губернатор и начальник областного УМВД. После небольшой заминки - со стихией удалось совладать - полотнище сняли, зазвучал российский гимн в исполнении духового оркестра.

Под звуки оркестра. Фото: Виктория ТУШКОВА

Митрополит освятил памятник. Гости мероприятия произнесли речи.

- В органах внутренних дел нашей страны всегда служили настоящие профессионалы, готовые выйти навстречу любой опасности, пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить наших граждан, - отметил глава региона, тоже когда-то служивший в милиции.

- Хочу высказать особые слова признательности ветеранам. Во многом благодаря вашему участию в деятельности Управления внутренних дел Тверской области сегодня развиваются лучшие традиции охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности, - поблагодарил ветеранов Сергей Камышев.

Состоялись награждение отличившихся сотрудников тверской полиции и возложение цветов к мемориалу у здания УМВД.

На торжественном мероприятии наградили отличившихся сотрудников тверской полиции. Фото: Виктория ТУШКОВА

Почётной грамотой губернатора Тверской области были награждены старший оперуполномоченный центра по противодействию экстремизму Павел Рыжов и командир отделения патрульно-постовой службы полиции отдела МВД по Лихославльскому району Кирилл Матвеев. Старший сержант Кирилл Матвеев пресёк попытку теракта - поджога военного комиссариата Лихославля. А майор Павел Рыжов установил местонахождение поджигателей и задержал их.

Благодарственные письма и ведомственные награды - медали МВД «За доблесть в службе» - получили ещё несколько полицейских.

Возложение цветов к мемориалу у здания УМВД. Фото: Виктория ТУШКОВА

Кстати, территорию вокруг нового памятника частично благоустроили. Там переложили серую гранитную брусчатку, а на месте старого истёртого газончика оборудовали цветник. На этом пока всё. Изначально проект благоустройства предполагал, что за памятником появятся скамейка и урна, что «КП»-Тверь» подтвердил и скульптор Евгений Антонов. Но их пока нет. Однако, как нам удалось узнать у полицейских, скамейка в наличии и, вероятно, будет установлена позже. Как и «малые архитектурные формы» - каменные кубы по периметру тротуара у памятника. Вид они, увы, совсем не украшают, но несут утилитарную роль: препятствуют заезду машин на тротуар.