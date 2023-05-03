В Твери установили постамент под памятник полицейскому, который должны открыть к юбилейной для МВД дате

Бронзовый полицейский будет охранять порядок у здания областного УМВД. Фото: Виктория ТУШКОВА

У здания областного УМВД, что на площади Мира в Твери, скоро появится памятник «солдату правопорядка» - полицейскому. Там уже установили постамент.

Напомним, инициатором создания памятника стал коллектив областного управления МВД. Тверские полицейские захотели отдать дань уважения своим предшественникам и современным коллегам, ежедневно выполняющим служебный долг по охране общественного порядка.

Скульптура, по ранее озвученным планам, будет весьма символичной: полицейский ограждает от опасности мальчика, кормящего птиц мира - голубей. Фигуры отольют из бронзы.

Полицейский защищает мальчика, кормящего голубей - так должен выглядеть будущий памятник. Фото: УМВД России по Тверской области.

Автор памятника, кстати, - известный художник, чьи работы есть не только в Твери, но и в других городах страны. Это скульптор-монументалист, народный художник РФ Евгений Антонов. В областном центре им созданы памятник героям-чернобыльцам в сквере на Смоленском переулке, памятник подводникам на набережной Афанасия Никитина, скульптурная композиция «Договор тысяч» на Пролетарке, монумент легендарному танковому экипажу Степана Горобца, для которого сейчас выбирают новое место в связи со строительством Западного моста, и другие.

Постамент под скульптурную группу, как и планировалось, сделан из полированного гранита красного и серого цветов. Его смонтировали у левого крыла здания УМВД так, чтобы увидеть бронзового полицейского можно было издалека - на спуске со Старого моста.

Памятник будет видно издалека. Фото: Виктория ТУШКОВА

Что до территории вокруг, то она должна измениться. На сайте госзакупок опубликован соответствующий тендер на 2 млн 155 тыс. рублей.

Проект предусматривает существенную переделку площадки вокруг памятника. Плитку там частично переложат, существующий газон (постамент сейчас стоит на краю этого газона) ликвидируют. Вместо него появится цветник площадью 47 кв. метров. За памятником, у цветника, установят скамейку и урну, а по границе тротуара - малые архитектурные формы: гранитные кубы, защищающие монумент от случайных автолихачей.

Кроме того, проект предполагает замену стойки стоящего рядом светофора. Стойку поменяют на оцинкованную опору с фонарём, чтобы памятник был освещён в тёмное время.

Однако пока благоустройство территории у будущего памятника под вопросом. Судя по информации на сайте госзакупок, торги не состоялись, подрядчика на выполнение работ пока нет.

Что до памятника, то он появится точно. Предположительно, открыть его должны 5 июня, в день 305-летия российской полиции.