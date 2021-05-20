В Тверской области открыли памятник легендарному лётчику Алексею Маресьеву

В Бологом установили памятник Герою Советского Союза, несгибаемому человеку Алексею Маресьеву. Фото: VK/Муниципальное образование Бологовский район

20 мая в городе Бологое торжественно открыли мемориал «Легендарный Маресьев». В центре его бронзовая фигура летчика, Героя Советского Союза, над которым чуть сзади на гранитном постаменте "парит" точная копия истребителя Як-1. На таком самолете и воевал Алексей Маресьев.

Открытие приурочили к 105-летию со дня рождения героя.

Приветствие организаторам и участникам церемонии направил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил: Алексей Петрович Маресьев навсегда вписал свое имя в героическую летопись Отечества, стал образцом любви к Родине, мужества и верности воинскому долгу, поистине безграничных человеческих возможностей и силы духа.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны Алексей Маресьев служил в истребительном полку, который базировался в Бологовском районе. Оттуда летчик 5 апреля 1942 года отправился в тот самый полет, когда его сбили в небе над валдайскими лесами. Он выжил и тяжелораненый 18 суток полз до своих. Впоследствии об этом в произведении «Повесть о настоящем человеке» напишет Борис Полевой.

Маресьев был человеком неимоверный воли. Представьте себе, после ранения и ампутации ног он смог вернутся на фронт в авиацию на протезах и сбил еще семь гитлеровских самолетов.

К проекту мемориала приложил руку скульптор, народный художник России Евгений Антонов.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, памятник был установлен на средства меценатов и благотворителей. Каких именно, не уточняется.