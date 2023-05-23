Под Тверью тоннель под железной дорогой в Чуприяновке официально не открыт, но машины по нему спокойно ездят

На наших глазах по тоннелю проехали несколько машин, в том числе пронесся грузовик с красным флагом. Фото: Александр ЖМУЛИН

В мае в популярном сообществе водителей Твери появилось сообщение, что злополучный тоннель под железной дорогой в Чуприяновке (20 км к югу от областной столицы по трассе) открыт для машин. Однако официально об этом никто не сообщал, всё произошло как-то тихо…

В комментариях к посту в сообществе водителей еще написали: «Кто не в курсе, что можно проехать, стоит на переезде. А кто просек тему, тот катается. Только так и непонятно, открыли официально или так, кто во что горазд».

23 мая корреспондент «КП»-Тверь» лично убедился, что по тоннелю действительно можно спокойно ездить.

На подъезде к тоннелю Фото: Александр ЖМУЛИН

Напомним предысторию.

Тоннель, который призван был избавить автомобилистов от выстаивания перед проходящими поездами на железнодорожном переезде в Чуприяновке, планировалось открыть еще летом 2018 года. Тогда он был вроде как готов. На строительство его, а также подъездов к нему было выделено около 900 млн бюджетных рублей.

В день начала Чемпионата мира по футболу в России, 14 июня, перед тем как наша сборная в стартовом матче разгромила саудитов, строительство тоннеля проинспектировал губернатор Игорь Руденя. Вместе с ним были представители ООО «РЖД». Настроение у всех было хорошее, ожидания еще лучше.

Однако открыть тоннель не получилось. Его начали затапливать грунтовые воды, плюс не улучшали ситуацию и дожди. Там ведь болотистая местность, рядом выше уровня тоннеля пролегает ручей. Из-за подтоплений начали разрушаться стены сооружения. Понадобились дополнительные работы на объекте...

В январе этого года областное правительство сообщило: «Ранее выявленные замечания к объекту, предъявленные Тверским регионом, устранены подрядной организацией АО «РЖДстрой». В частности, после проведенных работ ликвидированы застои воды в тоннеле, которые там образовывались в осенне-зимний период».

Также в начале 2023 года Арбитражный суд Тверской области по итогам судебной экспертизы подтвердил, что выполненные подрядчиком работы соответствуют требованиям госконтракта, СНиП, СП, ГОСТ, то есть там отсутствуют какие-либо дефекты, влияющие на безопасность автомобильного тоннеля.

И вот в мае были убраны преграждающие путь машинам бетонные блоки, а тоннель пусть и тихо, но открыт.

23 мая я с нашим водителем на редакционной машине спокойно прокатился по нему туда-сюда. Также там проехали при нас и несколько автомобилей.

Никаких знаков, запрещающих движение, замечено не было. В стороне рядом с тоннелем лишь расположен штендер с надписью: «Внимание! Охраняемый объект! Ведется видеонаблюдение». Правда, относится это, скорее всего, к железной дороге.

Рядом - штендер с предупреждающей надписью. Фото: Александр ЖМУЛИН

Протяженность тоннеля - около 30 метров, там две полосы движения. С правой стороны тоннеля по ходу движения - высокий огороженный тротуар для пешеходов. По нему при мне прокатилась пара велосипедистов.

Сбоку по тротуару через тоннель ездят и велосипедисты. Фото: Александр ЖМУЛИН

Дорога в тоннеле довольно ровная, однако мы обнаружили там, в самой середине… лужу воды. Конечно, может, вода в тоннеле от недавних дождей...

В тоннеле образовалась лужа. Фото: Александр ЖМУЛИН

Я обратил внимание, что на подъезде к тоннелю со стороны Твери, в нескольких метрах от дороги, в земле имеется некий резервуар, наполненный водой. Через него протекает небольшой ручей.

На подъезде к тоннелю. Фото: Александр ЖМУЛИН

Он же с другого ракурса. Фото: Александр ЖМУЛИН

Я прогулялся по верху боковых стен на въезде в тоннель. В глаза бросились кое-как заделанные дефекты под ногами. Впрочем, место это не для прогулок. Главное, что тоннель открыт.

Те самые дефекты. Фото: Александр ЖМУЛИН

Остается надеяться, что его больше не будет затоплять.