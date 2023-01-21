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НовостиОбщество21 января 2023 5:36

Тоннель в Чуприяновке под Тверью введут в эксплуатацию в 2023 году

Все технологические недочеты устранены подрядчиком
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Из-за технологических нарушений тоннель часто подтапливало. Фото: ТИА

Из-за технологических нарушений тоннель часто подтапливало. Фото: ТИА

Тоннель на пересечении автодороги «Москва – Санкт-Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с путями под Тверью планируют ввести в эксплуатацию уже в феврале этого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Это сооружение позволит беспрепятственно преодолевать железнодорожные пути, обеспечить комфортное и безопасное передвижения транспорта.

«Ранее выявленные замечания к объекту, предъявленные тверским регионом, устранены подрядной организацией АО «РЖДстрой». В частности, после проведенных работ ликвидированы застои воды в тоннеле, которые там образовывались в осенне-зимний период,» - сообщают в правительстве Тверской области.

Арбитражный суд Тверской области по итогам судебной экспертизы вынес решение, согласно которому фактически выполненные подрядчиком работы соответствуют требованиям государственного контракта, СНиП, СП, ГОСТ. Таким образом, отсутствуют какие-либо дефекты, влияющие на безопасность автомобильного тоннеля, объект признан пригодным для эксплуатации. Решение суда вступает в законную силу в феврале 2023 года. После чего будут проведены все необходимые процедуры для ввода объекта в эксплуатацию.