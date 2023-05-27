«Прекрасные лики ангелов и обрушенные своды»: Гибнущие храмы на северо-востоке Тверской области обследовали реставраторы и эксперты

Участники экспедиции в Хабоцкое. Фото: проект «Консервация»

Около двухсот роскошных в дореволюционном прошлом храмов сейчас на грани исчезновения в Тверской области. Прекрасные постройки, находящиеся на северо-востоке региона, губит время, долгое невнимание властей, запустение территорий...

В своих публикациях мы уже рассказывали о храмах в Мицыно, Рождества Христова в селе Хабоцкое, уникальные настенные росписи которые даже сейчас, в полуисчезнувшем состоянии поражают. Но эти храмы - лишь малая толика того наследия, которое нужно спасать.

А вот как спасать? Этот вопрос мы не раз задавали экспертам, но те давали понять: сложно все и почти невозможно.

Даже на консервацию этих храмов нужны колоссальные средства, не говоря о реставрационных работах. Нет мощных профильных госпрограмм, под которое бы выделялось финансирование, конечно, есть энтузиасты, проекты, фонды, но их сил не хватает.

Постройки и находящиеся там уникальные росписи разрушаются на глазах... А ведь сейчас искусствоведы говорят об этих памятниках как об очень значимом и ярком явлении в русском искусстве XIX века, требующим дальнейшего изучения и сохранения. В росписях этих храмов усматривают связи с западноевропейскими и столичными образцами, известными художественными школами и центрами, в частности с кругом учеников А.Г.Венецианова, а также с развитием в этих памятниках древнерусской традиции, сохранившейся в ярославских мастерских.

Однако, есть и системная работа по спасению этих тверских памятников архитектуры.

Ими, к примеру, сейчас плотно занимается «Консервация» - Проект ВООПИК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) по спасению архитектурного наследия России. Команда проекта проводит противоаварийные и консервационные работы на гибнущих памятниках.

С 19 по 21 мая проект организовал большую экспедицию на северо-восток Тверской области. Были осмотрены, 10 храмов Бежецка, Красного холма и Весьегонска. В экспедиции приняли участие большая группа специалистов-реставраторов монументальной живописи, студенты и преподаватели Академии С.Г. Строганова. В Строгановке обучают реставраторов монументальной живописи и ребята частенько копируют роспись этих тверских уникальных храмов, понятное дело, с книжных иллюстраций. Так что для студентов выезд к подлинникам был очень полезен.

- За три дня мы обследовали десять памятников XV-XIX веков с живописью, находящейся на грани полной утраты, и в нескольких из них успели поработать, - говорит об итогах экспедиции Евгений Соседов, руководитель проекта «Консервация», заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). - Увы, в большинстве памятников живопись находится на грани полной утраты и сейчас важно сохранить хотя бы ее фрагменты и образцы. Из-за отсутствия крыш и многолетнего намокания потрясающие произведения монументального искусства буквально рассыпаются на глазах. На некоторых храмах из нашего маршрута мы участвовали в проведениях субботников, а в Никола-Высоке являемся заказчиками консервационных работ. Выезд также был связан с предстоящим началом противоаварийных работ на Смоленской церкви в селе Алабузино, которая по нашим предложениям вошла в госпрограмму консервации этого года.

В рамках экспедиции специалисты оценили состояние этих памятников, обсудили методики работы с монументальной живописью в условиях аварийности и бесхозяйности объектов и провели первичные работы: сделали пробные укрепления, собрали осыпи росписей там, где это возможно.

- Помимо напряженного графика, наша поездка была непростой и в эмоциональном плане: тяжело осознавать, что наших усилий хватит чтобы спасти лишь совсем малую часть того культурного богатства, которое дожило до наших дней, но уходит в небытие буквально на глазах, - замечает Евгений Соседов.

Участники экспедиции в Хабоцкое. Фото: проект «Консервация»

10 ХРАМОВ

По итогам экспедиции команда «Консервации» составила подробный отчёт по каждому из десяти осмотренных храмов. Здесь не только фото, но и описание современного состояния построек (приводим ниже выдержки из него).

1. Антониев Краснохолмский монастырь в Красном Холме

Древнейший памятник Бежецкого верха, где в руинированном виде сохранился архитектурный ансамбль XV-XVIII веков, включая сложенный из белого камня Никольский собор конца XV века. Участники экспедиции дали рекомендации по сохранению в нем фрагментов живописи XVII века. В этом году в монастыре планируется консервация надвратной церкви XVII века.

2. Церковь Рождества Христова, село Хабоцкое

Церковь построена в переходных формах раннего и зрелого классицизма и расписана в 1850-60-е гг. В 1990-е годы в храме рухнули своды, живопись внутри находится под открытым небом. При этом ее сохранность гораздо выше, чем во многих аналогичных памятниках, где происходит намокание стен и при этом контур храма замкнут. Очевидно, на сохранность росписей положительно влияет проветривание храма. Здесь специалисты экспедиции впервые начали сбор фрагментов фресок, чтобы уберечь их от растаптывания случайными посетителями.

3. Успенский храм в селе Баскаки

Здесь стремительно гибнут очень яркие по колористике росписи последней четверти 19 века. Трапезная храма уже осыпалась, своды рушатся, но все еще держатся росписи центрального свода и красочная композиция Рождества Христова на северной стене. Что интересно, прообразом для нее послужила популярная гравюра из Библии с иллюстрациями Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда.

4. Преображенский храм в селе Никола-Высока

Подопечный храм «Консервации». Здесь специалисты экспедиции осмотрели проведенные работы, побывали в плотницкой мастерской, где ведется восстановление иконостаса, оценили состояние живописи, консервацией которой нам предстоит заняться в этом сезоне. В росписях Никола-Высоки (1850-е гг.) всех особенно впечатлили пышные гризайли и затейливые ордерные композиции, создающие эффектную архитектурную иллюзию. Некоторые из них во время обучения копируют студенты Академии Строганова.

5. Церковь Казанской иконы Божией Матери, урочище Русское-Кошевого, Краснохолмский район

Как и во многих осмотренных храмах, здесь уже идет обрушение трапезной, однако центральный объем все еще сохраняет остатки убранства: каркас резного иконостаса и клеевые росписи эпохи классицизма, датируемые второй четвертью XIX века. Здесь специалисты собрали с земли несколько лотков фрагментов, чтобы сохранить образцы.

6. Храм Зосимы и Савватия Соловецких в Слободе рядом с Краснохолмским монастырем

Храм действующий, в нем ремонтируются крыша, однако росписи также нуждаются в реставрации.

7. Благовещенская церковь в Княжеве

Здесь студенты под руководством преподавателей разделили часть пространства храма на квадраты и начали полноценный сбор осыпающихся росписей.

8. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Сукромнах

В храме почти полностью сохранилось внутреннее убранство: три иконостаса (главный кон. XVIII в., в северном приделе ок. 1852 г., в южном - ок. 1883 г.), а также клеевая живопись, выполненная в академической манере в 1830 - 40-х гг. Храм не закрывался в советские годы.

9. Ансамбль Троицкого (1781 г.) и Смоленского (1816 г.) храмов в селе Алабузино

Сбор осыпавшихся росписей верхней церкви Смоленского храма (обычно датируются 1821 г.) был одной из главных целей поездки. Храмовые росписи упали почти полностью, а сверху были засыпаны слоями штукатурки, песка и пыли. В полевых условиях участникам экспедиции пришлось соорудить подобие лебедки, чтобы спускать поддоны с собранными фрагментами со второго этажа.

10. Церковь Богоявления Господня в Еськах

Росписи этого храма можно смело назвать одной из вершин русской религиозной живописи XIX века.

В наши дни храм особенно широко прославился благодаря грандиозной композиции на западной стене с евангельским сюжетом «Изгнание торгующих из храма». Это композиция, как и расположенные под ней фигуры мытаря и фарисея, почти повсеместно использованы в росписях осмотренных храмов (что объясняется торговым прошлым здешних сел), но только роспись в Еськах производит столь ошеломляющий эффект, сравнимый по силе воздействия с полотнами Тьеполо или архитектурными декорациями Гонзаги.

Благодаря работам Центра «Сельская церковь» в 2010 году у храма появилась крыша, что позволило сохранить росписи от полной гибели. В прошлом году работы были продолжены силами Центра, однако намокание стен пока полностью не остановлено: требуется закрыть кровлями барабаны и карнизы храма, отремонтировать крышу над алтарем.

Росписи хоама в Еськахможно смело назвать одной из вершин русской религиозной живописи XIX века. Фото: проект «Консервация»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

Всего за эту экспедицию были собраны порядка 120 поддонов с осыпями, которые подписали и классифицировали по квадратам и участкам, где собирались фрагменты. Большую часть поддонов удалось перевезти на хранение в Бежецк. Сложность транспортировки фрагментов связана еще и с тем, что по методике их необходимо перемещать и хранить в один слой.

Также в Алабузино студенты и преподаватели Академии Строганова начали первичное укрепление доступных фрагментов росписей на стенах - «обортовку» краев штукатурного слоя с живописью, чтобы предотвартить его дальнейшее осыпание.

«Проснулись в Москве, а перед глазами все еще прекрасные лики ангелов и святых, небесные осыпи росписей на земле, обрушенные своды, бескрайние бежецкие просторы и сказочные облака,» - написали участники проекта на страничке «Консервации» в соцсети.

Гибнущая стенопись в Преображенском храме Никола-Высока. Фото: проект «Консервация»

Участники экспедиции за работой. Фото: проект «Консервация»

Поддоны с красочными слоями стенописей. Фото: проект «Консервация»