«Нужна реставрационная школа, которой нет»: В Тверской области разрушается прекрасный храм с уникальной росписью

Искусная роспись стен церкви Рождества Христова может быть потеряна. Фото: «Тверские своды»

Есть в Краснохолмском районе Тверской области удивительный храм – церковь Рождества Христова в селе Хабоцкое. Строиться он начал в конце XVIII века, а последние постройки датируются первой четвертью века девятнадцатого. Освящён храм был в 1824 году.

Христорождественскую церковь видно издалека. Она стоит на возвышении у дороги Красный Холм – Молоково. Нередко заезжают туда путешественники и случайные гости, проезжающие мимо. Посмотреть есть что: храм красивый, постройка - восьмерик (верхний ярус в восемь стен-граней) на четверике (нижний, четырёхстенный ярус). В стенах нижнего четверика прорублено по пять окон в два ряда - освещение внутри фантастическое. Снаружи здание украшено колоннами, сбоку возвышается стройная колокольня. Вид величественный. Вернее, был таковым.

Фотография сделана около десяти лет назад. Фото: Павел ИВАНОВ

Несмотря на то, что эта церковь признана объектом культурного наследия регионального значения, сегодня она доживает своё. Кровля разрушена совсем, стены обваливаются.

Кроме царственной архитектуры, храм интересен прекрасной росписью в стиле классицизма. В глубинке такое увидишь далеко не везде - рука мастера! Идеальные пропорции фигур святых, изящные позы, гармоничные композиции, тщательно исполненные лики, руки, складки облачения. Роспись уходит в самую высь, под купол, которого, увы, нет. Местами фрески ещё очень яркие, несложно представить, какое это некогда было великолепие: Михаил Тверской в орнаментальной рамке, Григорий Богослов в архиерейском облачении, сцены библейских сюжетов, ангелы, херувимы…

Одна из фресок - библейская сцена «Насыщение пяти тысяч пятью хлебами». Фото: «Тверские своды»

- Сказать, кто конкретно расписывал этот храм, не представляется возможным. Крайне мало сохранилось контрактов - договоров, заключаемых приходом с художником. Только по такому документу можно было бы восстановить имена мастеров, - рассказал «КП»-Тверь» краевед, член президиума Тверского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Павел Иванов. - В архивах сохранены лишь даты ремонта этого храма. Была ли нанесена роспись в какую-то конкретную дату или уже реставрировалась, сегодня сказать сложно.

Известно точно лишь то, что роспись была нанесена не одновременно с постройкой церкви, а годами позже. По мнению краеведа, фрески появились где-то через 20 лет после постройки, в один из ремонтов. Вообще же такие мастерские храмовой росписи работали у нас примерно с 1800 по 1870-1890 годы.

- Роспись обычно делалась по иллюстрированным библиям, которые тогда были очень распространены. Мастера брали оттуда изображения, перерабатывали их и расписывали храмы. Скорее всего, это были мастера-мещане или их ученики из крестьян, - считает краевед. - Работали обычно коллективно, бригадами. Это ремесленная работа, но очень качественная, высокопрофессиональная, не просто поделка, как часто делают сегодня. Такие мастера учились у настоящих художников.

Этот снимок Христорождественской церкви сделан в нынешнем году. Фото: «Тверские своды»

Мастера храмовой росписи, работавшие в церкви Рождества Христова, могли быть из Твери, Бежецка, могли вообще приехать из соседней Ярославской губернии. Сегодня определить это невозможно, если только вдруг не найдутся какие-нибудь доселе не обнаруженные документы, что маловероятно. Главное, что не только имена мастеров сегодня могут быть навсегда утраченными.

- Ни одной такой росписи у нас не отреставрировано, - говорит Павел Иванов. - Хотя это вполне реально: это темперные краски, пигменты известные. Очертания сохранились. Но нужны мастера, профессионалы, нужна реставрационная школа, которой нет. В Тверской области нет реставрационных мастерских, да и в России они наперечёт.

Фрески гибнут. Фото: «Тверские своды»

Кстати, храмов, расписанных в подобном стиле, у нас оказалось несколько. Есть они в Краснохолмском, Молоковском, Максатихинском, Весьегонском районах. Некоторые сохранились чуть лучше, другие умирают. Например, Спасо-Преображенская церковь 1790-1820 годов постройки в деревне Никола-Высока Весьегонского района. Храм находится в упадке. В начале 90-х годов прошлого века его разграбили, а несколькими годами позже там сгорела крыша. С тех пор церковь разрушается. Или церковь Казанской иконы Божьей Матери 1800 года постройки (Русское-Кошево, Краснохолмский район). Она также пребывает в руинированном состоянии.

Подобных примеров ещё немало. Старинные тверские церкви один за другим навещают блогеры-путешественники. Сокрушаются, глядя на остатки былой красоты, которая ещё угадывается среди облупившихся фресок в остовах зданий. Редкие энтузиасты устраивают в храмах субботники, корчуют деревья, разрушающие корнями фундамент. Но сильно это положения не меняет. Пока строятся новоделы, история превращается в прах. И если уж не отреставрировать, то законсервировать эти памятники необходимо уже сегодня, чтобы не потерять безвозвратно.