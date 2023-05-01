Забытый символ: Легендарный танк Т-34 на въезде в Тверь ржавеет

Увенчанная славой боевая машина неожиданно оказалась не у дел... Фото: Виктория ТУШКОВА

На въезде в Тверь ржавеет памятник танку Т-34. Коррозия того гляди проест в корпусе легендарной боевой машины дыры…

Взглянуть на памятник «КП»-Тверь» в очередной раз отправилась в преддверии Дня Победы. За состоянием танка мы следим регулярно. В 2021 году корреспондент «Комсомолки» уже обнаружил его ржавеющим. Тогда, так как после нашей публикации все ответственные лица отмежевались от символа обороны Калинина, добровольцы одного из тверских предприятий привели танк в порядок: почистили и покрасили, прибрали территорию вокруг.

Но в 2023 году мы обнаружили легендарную машину едва ли не в худшем состоянии… Ржавчиной поражены корпус танка, катки и гусеницы, противооткатные башмаки, установленные под гусеницами сзади. Особенно это заметно с левой стороны танка, что смотрит на южный обход Твери. Она обращена к оживлённой автостраде и подвергается более агрессивному воздействию окружающей среды. Правая сторона танка сохранилась получше, но тоже потихоньку начинает ржаветь.

Ржавчину нельзя не заметить. Фото: Виктория ТУШКОВА

Унылое впечатление производит и заборчик, которым огорожен памятник. Он давно облупился и тоже разъедается коррозией.

ИСТОРИЧЕСКИЙ РУБЕЖ

Между тем танк Т-34 - без преувеличения, легенда. Эту машину называли непобедимой, лучшим танком Второй мировой войны, танком Победы. Советская «тридцатьчетвёрка» была взята на вооружение в 1939 году, но с нею, как с эталоном, до сих пор сравнивают существующие и проектируемые военные машины.

«Стальным кулаком» (так тоже называли Т-34) именно такой танк пробил фашистские кордоны в Калинине в октябре 1941 года. Капитан Т-34 старший сержант Степан Горобец 17 октября 1941 года совершил отчаянный бросок: провёл свою машину через оккупированный фашистами город, попутно расстреливая и давя технику и живую силу противника. Экипаж Горобца стал единственным из 21-й танковой бригады, кто с боем сумел прорваться через город к расположению советских войск.

Памятник установлен на въезде в Тверь не случайно. Это то самое место, где было не просто остановлено наступление немецких захватчиков, а откуда ещё в октябре гитлеровские войска во время наступления на Москву попятились назад. И отсюда же, в декабре 1941-го, началось контрнаступление Красной Армии на Калининском участке Западного фронта. Именно тут свершился исторический переломный момент: захватчику не удалось совершить обхват Москвы с севера. Памятная табличка на постаменте под танком гласит: «На этом рубеже в октябре 1941 года остановили врага воины 133-й стрелковой дивизии, 8-й танковой бригады, 46-го мотоциклетного полка и 934-го стрелкового полка 256-й стрелковой дивизии. Отсюда 5 декабря 1941 года 252-я стрелковая дивизия перешла в наступление против немецко-фашистских захватчиков».

Памятник установлен в этом месте не случайно. Фото: Виктория ТУШКОВА

ПАМЯТЬ ВО ИМЯ МИРА

Долгое время в Твери существовала традиция. Свадебные кортежи обязательно приезжали к танку сразу после ЗАГСа. Молодые открывали тут бутылку шампанского и фотографировались.

Вот что вспоминает Светлана, родственница одного из моих коллег: «Я уже и не помню, откуда эта традиция пошла. Но это было обязательно для молодожёнов - поехать к памятным местам. Вечный огонь у обелиска Победы и памятник танку - сюда ехали в первую очередь. Как дань памяти в счастливый день, наверное… Вот и мы с мужем и гостями сюда приехали после росписи. Сфотографировались, положили цветы. Помню, часто букет цветов вставляли прямо в дуло».

Действительно, в редкий день из дула пушки танка Т-34 не торчал нарядный свадебный букет. Сколько в этом символизма...

Свадьбы заезжают к танку и сегодня, но уже не так часто. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сегодня к танку свадьбы ездят меньше, но ездят. Вот и во время нашего визита обнаружились букетик цветов и пустая бутылка из-под игристого в заваленной мусором урне рядом.

НИЧЕЙ

Памятник танку Т-34 установили на въезде в Калинин в 1966 году, в честь 25-й годовщины освобождения города от оккупации. Некогда он находился под присмотром властей Твери. Но сегодня официальные административные границы города немного перерублены транспортной развязкой, у которой стоит танк. И легендарная боевая машина неожиданно оказалась не у дел, если не сказать грубее…

В городской администрации на вопрос «КП»-Тверь», будет ли приведён в порядок танк к Дню Победы, лишь разводят руками: «Танк на балансе города не числится…»

Странно, что сегодня, когда мы так много говорим о сохранении исторической правды, патриотизме, часто всё заканчивается лишь разговорами. Вот же она - история и память, воплощённая в позабытых-позаброшенных памятниках великим событиям.

Кто сейчас несёт ответственность за сохранность памятника танку Т-34, непонятно. Вроде как до сих пор он опекается одним из тверских предприятий. Возможно, к Дню Великой Победы кто-нибудь вновь почистит и покрасит танк. Было бы похвально.

Но дело ли это - передавать ответственность за сохранность истории кому-то под шефство, волонтёрам на поруки? Сегодня они есть, завтра нет. У людей может не найтись средств или времени. А между тем память будет ржаветь…

И приведение в порядок танка только ко Дню Великой Победы, если такое успеют сделать, - это не решение проблемы. Танку нужен настоящий хозяин, настоящий патриот…