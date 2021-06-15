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Общество15 июня 2021 15:45

Визитная карточка Твери - танк Т-34 на Петербургском шоссе - покрылась ржавчиной

Накануне Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня, это выглядит тревожно
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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Издали танк смотрится хорошо, но вблизи становятся заметны некоторые изъяны

Издали танк смотрится хорошо, но вблизи становятся заметны некоторые изъяны

Фото: Александр ЖМУЛИН

С первого взгляда, например, с шоссе из окна машины, памятник танку Т-34 на въезде в Тверь со стороны Санкт-Петербурга выглядит нормально. Однако при ближайшем рассмотрении становятся заметны некоторые изъяны. Об этом рассказали неравнодушные слушатели Радио «Комсомольская правда» (99,3 FM).

Корреспондент «КП»-Тверь» побывал на месте расположения обязательного объекта свадебных церемоний - от возложения цветов до фотосессий - и воочию убедился: танк заржавел и требует покраски.

Не заметить ржавчину невозможно.

Не заметить ржавчину невозможно.

Фото: Александр ЖМУЛИН

На подходе к памятнику с кормы танка я сразу обратил внимание на переполненную урну на площадке монумента. Часть мусора - пара пластиковых бутылок и какие-то упаковки уже валялись рядом. Сама площадка довольно чистая и ухоженная. Перед танком на бетонном подножии с облупившейся белой краской лежат засохшие цветы. Видимо, следы последнего свадебного посещения.

Впереди под днищем танка также есть засохшие цветы. При этом там я обнаружил и коробочку от колец. Пустую.

Постамент под военной машиной неплохо было бы покрасить - какой-то он уныло серый.

Сам танк выглядит в целом «бодро» и мощно, но впечатление портят отдельные изъяны: на катках, а также на корпусе над ними сильно заметна ржавчина. Полностью проржавели и противооткатные башмаки, подпирающие гусеничные траки машины сзади.

Оградка вокруг площадки вообще выглядит позорно - везде следы ржавчины, кое-где есть даже дырки.

Часть ограды.

Часть ограды.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В общем, вывод очевиден - памятник легендарному танку Т-34 пора бы подновить: заменить оградку, установить новые противооткаты, счистить ржавчину с колесных дисков гусеницы и подкрасить их. И, конечно, лучше следить за чистотой и урной на площадке.

А то как-то нехорошо получается. Это же одно из воплощений памяти о войне и подвиге наших дедов и прадедов.

«КП»-Тверь» попыталась узнать, на чьём балансе всё-таки находится памятник-танк и кто отвечает за его благоустройство. И есть ли на этот год планы по приведению его в порядок?

В администрации Твери нам заявили, что танк не города, в администрации Калининского района также сообщили, что он не является имуществом муниципалитета.

Ждём ответа от регионального правительства и от дорожников.

Картина ржавчиной.

Картина ржавчиной.

Фото: Александр ЖМУЛИН

СПРАВКА КП

Памятник танку Т-34 установлен на въезде в Тверь в честь отчаянного рейда по городу такой боевой машины под командованием Степана Горобца в октябре 1941 года.

На мемориальной доске есть текст: «На этом рубеже в октябре 1941 года остановили врага воины 133-й стрелковой дивизии, 8-й танковой бригады, 46-го мотоциклетного полка и 934-го стрелкового полка 256-й стрелковой дивизии. Отсюда 5 декабря 1941 года 252-я стрелковая дивизия перешла в наступление против немецко-фашистских захватчиков».

Мемориал был открыт в 1966 году в честь 25-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Танк - это лишь часть замысла архитектора Антонова: в центре должен стоять монумент экипажу танка Т-34 Степана Горобца, справа - скульптура в память защитников Калинина, а слева - противотанковые ежи.

Но тогда монумент не доделали. А сейчас он ржавеет...

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