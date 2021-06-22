Волонтеры привели в порядок площадку у памятника танку Т-34 на въезде в Тверь

Волонтёры съездили подновить территорию памятника в прошедшие выходные. Фото: предоставлено волонтерами ТВЗ

На прошлой неделе, 15 июня, в преддверие Дня памяти и скорби в России, «КП»-Тверь» обратила внимание общественности региона на то, что не все в порядке с памятником-танком на Петербургском шоссе на въезде в Тверь. Нашим корреспондентом с подачи неравнодушных слушателей Радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) были обнаружены изъяны.

Сам танк в целом выглядит мощно, но впечатление портит ржавчина на катках, а также на корпусе над ними. Проржавели и противооткатные башмаки, подпирающие гусеничные траки машины сзади.

На площадке сильно поржавела оградка, урна была переполнена мусором, часть его уже валялась на площадке.

После нашей публикации волонтеры Тверского вагонзавода: шесть человек — три молодых человека и три девушки — на выходных побывали на месте и провели там работы по благоустройству.

«КП»-Тверь» стало известно об этом, мы связались и выяснили подробности у одного из заводских волонтеров, станочника деревообрабатывающих станков Евгения Маслова. Он рассказал, что в конце 2019 года федеральными властями многим предприятиям страны было предложено брать шефства над воинскими захоронениями и памятниками:

- У нас на вагонзаводе к этому времени уже больше года активно действовало волонтерское движение. Мы связались с администрацией города, и было принято решение о том, чтобы привести в порядок памятник-танк на Петербургском шоссе. Мы уже в прошлом году перед 9 мая с ребятами перештукатурили постамент, покрасили танк краской для военной техники, которая была специально для этого закуплена за счет завода.

Среди прочего покрасили ограждение. Фото: предоставлено волонтерами ТВЗ

В этот раз ребята почистили территорию памятника, обновили (тоже почистили) памятную доску, скосили газон вокруг, убрали мусор, покрасили ограждение и скамейки.

- В эти выходные собираемся докрасить танк, а также низ постамента, - сообщил нам Евгений. - Там, конечно, место такое проблемное - танк установлен рядом с дорогой, где оживленное движение, и с нее на него пыль, реагенты всякие летят.

Он рассказал, что краску и подручные инструменты для благоустройства на месте волонтерам предоставляет вагонзавод.

Несмотря, на нашу прошлую публикацию, с вопросом о том, кто же должен официально отвечать за танк, мы от властей реакции так и не увидели.

Однако известно, что танк поставлен на государственную охрану как памятник истории федерального значения. Также «КП»-Тверь» удалось выяснить, что наш танк входит в реестр Росимущества.

Но все равно остается открытым вопрос: Кто же должен им серьезно заниматься?

Видимо, пока остается надеется только на волонтеров Тверского вагонзавода.