Репортаж из подъезда дома в Твери, в котором в пламени погибли три человека

Пожар со смертельным исходом произошел в пятиэтажном доме №55 на улице Можайского Фото: Александр ЖМУЛИН

23 апреля в 22:30, так следует из официального сообщения МЧС, в крайнем подъезде пятиэтажного дома № 55 по улице Можайского в Твери случился пожар. Его тушили 37 сотрудников МЧС. Тушили быстро. Уже в 22:40 было объявлено о полной ликвидации пожара - через 10 минут после получения вызова!

Когда дым рассеялся, в подъезде, в котором, в общем-то, и нечему гореть, обнаружили тела трёх погибших человек. Личности их ещё предстояло опознать. Это было ночью. А утром 24 апреля там побывал корреспондент «КП»-Тверь».

Там произошел пожар, унесший жизни троих человек. Фото: Александр ЖМУЛИН

Это классическая панельная пятиэтажка брежневских времён. Расположена во дворах улицы Можайского, за скрывающими её от уличного шума девятиэтажками. Рядом детский садик. И всё бы ничего, если бы, словно выбитый зуб среди белых собратьев, на улицу не смотрел чёрный от копоти и опалённых стен подъезд. Это то самое место…

Тамбур подъезда выгорел прилично. На входной двери дыра на месте домофона, краска снаружи обгорела полностью, оставив напоминание о своём существовании только в самом низу двери, где была ниже температура. В подъезде запах гари, всё обуглено.

Полицейские, которые охраняют место ЧП или преступления - это пока неясно, о причинах пожара ничего сказать не смогли:

- Обстоятельства еще устанавливаются, - отмахнулись они.

И то верно. Я провёл только беглый осмотр места происшествия, а вопросов родилось больше, чем ответов.

Женщина в годах, живущая в этом доме, но в соседнем подъезде, сказала, что, по её информации, погибли молодые мужчины, которые в этом подъезде снимали квартиру.

- Что послужило причиной пожара, честно сказать, не знаю. Ума не приложу. Погибших я лично не знала.

- Я их видел несколько раз, вели они себя нормально, - был краток пожилой мужчина, вышедший из чёрного подъезда, он куда-то спешил.

Меж тем Следственное управление СК РФ по Тверской области сообщило, что в результате пожара погибли двое мужчин и женщина. Возбуждено уголовное дело.

- Место происшествия детально осмотрено следователем и криминалистом следственного управления следственного комитета. Для выяснения точных причин произошедшего назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. Следствием устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии, - уточнила пресс-служба областного СУ СК РФ.

На данный момент больше информации об этом загадочном пожаре нет. Но вопросы, вопросы, вопросы…

Почему люди не выскочили на улицу, ведь от спасения их отделяла только дверь? Почему не побежали наверх? Или они горели сами? Кто-то их поджёг? Ревность? Вопросы, вопросы, вопросы.

«КП»-Тверь» продолжит следить за развитием ситуации.