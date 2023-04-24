СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в Твери

В результате пожара погибли три человека Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери после смертельного пожара в пятиэтажке возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

О пожаре стало известно вечером, 23 апреля. На место выехали спецслужбы, следователь и прокурор. На месте ЧП были обнаружены трупы женщины и двух мужчин.

Место происшествия осмотрено следователем и криминалистом, назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.