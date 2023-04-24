При пожаре в подъезде высотного дома Твери погибли три человека

Это тот самый подъезд, где и произошёл пожар. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

23 апреля поздно ночью на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области поступило сообщение о загорании в подъезде пятиэтажного дома №55 на улице Можайского в Твери. Это произошло в 22:30.

На место выдвинулись 12 единиц техники и 37 человек личного состава МЧС. Всего, с учётом других аварийных служб, на пожар выехало 14 спецмашин и 46 человек.

В 22:35 поступила информация о ликвидации открытого горения.

В 22:40 объявлено о полной ликвидации пожара.

На месте пожара были обнаружены тела трёх человек. Об этом немедленно было сообщено в правоохранительные органы.

Московским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области немедленно было организовано проведение проверки.

На место выехал следователь и криминалист отдела криминалистики СКР. Они приступили к осмотру места происшествия и другим процессуальным действиям. Началась установка личностей погибших.

Так же им предстоит выяснить, что же произошло в подъезде, спровоцировав возникновение пожара.

На место ЧП так же прибыл и.о.прокурора Московского района Твери Андрей Ваколюк.

«Прокуратура поставила на контроль ход и результат процессуальный проверки по факту пожара в многоквартирном жилом доме 55 по улице Можайского в городе Твери», - говорится в официальном заявлении прокуроров.

Дом №55 по улице Можайского, это пятиэтажка с шестью подъездами. Расположена во дворе недалеко от кольца на Октябрьском проспекте.