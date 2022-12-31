В новогодние праздники едем на мемориал советскому солдату во Ржеве

Зимний вид на Мемориал впечатляет. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Сейчас, когда наши воины сражаются в зоне специальной военной операции, не время для безумных веселей. Но новогодние выходные никто не отменял. И помимо культурной программы — музеев, концертов, которые можно посетить в эти дни, вполне разумно съездить на грандиозный мемориал советскому солдату во Ржеве.

Жителям Твери, впрочем, как и всех населённых пунктов вдоль шоссе от областного центра на Ржев, это сделать очень и очень просто.

Дело в том, что практически с момента открытия мемориала 30 июня 2020 года, ежедневно дважды в день, к памятнику ходят автобусы. Они ходят строго по расписанию, перевозят любых пассажиров, отправляясь от автовокзала Твери и управляются профессиональными водителями. Но, в отличие от других междугородних автобусов, их конечный пункт — Ржевский мемориал советскому солдату.

У памятника всегда лежат венки. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

За два года существования маршрута, не было ни одного случая отмены рейсов. Автобусы высокие повышенной комфортности, с мягким ходом, тёплые, с хорошей звукоизоляцией и точками зарядки мобильных устройств на каждом посадочном месте.

Поэтому автобус с рисунком памятника солдату на бортах — лучшее средство доставки туристов к мемориалу. Особенно - зимой.

От автовокзала автобусы отправляются в 8:10 и 15:10 ежедневно. Даже 1 января.

От мемориала обратно в Тверь автобусы выезжают в 11:50 и 18:50.

Стоимость билета в одном направлении 346 рублей.

Скульптура солдата на фоне неба и снега как-будто парит в облаках. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Если будете покупать билет через приложение «Волга» «Транспорта Верхневолжья», то цена обозначена в 359 рублей. Кстати, через приложение можно купить билет только до мемориала. В обратном направлении такой остановочный пункт в приложении почему-то не отображается. И ещё не понятно, как оплатить багаж.

Если билет через онлайн-кассу на сайте автовокзала «Тверьавтотранс» покупать, то стоимость будет 358 рублей 11 копеек. 12 рублей 11 копеек — сервисный сбор.

Билеты можно покупать и у водителя автобуса. Принимаются все виды оплаты. Стоимость 346 рублей. Правда, на автовокзале у водителя купить не получится! Без билета вас не выпустят на перрон, а автобус стоит именно там. Билет необходимо приобрести в кассах.

Мемориал советскому солдату - уникальное сооружение. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В автобусе можно провозить и багаж, например — лыжи или велосипед. Стоимость 69 рублей. Оплата онлайн обойдётся дороже.

Время в пути 2 часа 50 минут.

Есть длительная стоянка на автовокзале в Старице — промежуточном пункте.

Прибыв на мемориал у вас будет от часа до 50 минут времени на осмотр памятника, это если придёт автобус по графику или чуть-чуть раньше.

От стоянки автобуса до мемориала две минуты хода.

Вне зависимости от графика работы филиала музея Победы, у мемориала работает киоск с горячей едой и питьём - полевая кухня. Правда, будет ли он работать 1 января — неизвестно.

Возле мемориала есть тёплые чистые туалеты с горячей водой.

50 минут — вполне достаточное время, если цель только посмотреть на памятник советскому солдату работы скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.

Кстати, если вы взгляните на фотографии мемориала в интернете, то в основной массе они будут летние или весенние. Заснеженный же мемориал, на мой взгляд, выглядит даже величественнее, чем в летнем убранстве.

Хорошего отдыха! С Новым годом!

А доставят вас к мемориалу вот таким автобусом. Фото: ПТО

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

6 июня 2017 года, на очередном заседании Российского военно-исторического общества (РВИО), идя навстречу просьбам ветеранов, принято решение о строительстве мемориала.

В августе того же года объявлен творческий конкурс. В мае 2018 года победителем признана работа скульптора Андрея Коробцова из Белгорода и архитектора Константина Фомина из Электростали. Ныне это 25-метровая бронзовая статуя солдата, который превращается в стаю журавлей, стоящая на 10-метровом кургане.

Образ журавлей взят из стихотворения Расула Гамзатова «Журавли»:

Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю эту полегли когда-то, А превратились в белых журавлей...

На самом же мемориале выбиты строки Александра Твардовского из стихотворения «Я убит подо Ржевом»: «Мы за Родину пали, Но она — спасена»...

Открытие мемориала планировалось 9 мая 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 22 июня того же года, а затем сдвинуто на 30 июня. В тот день Мемориал был торжественно открыт президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.