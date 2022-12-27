Ледовые шоу, катки, праздничные спектакли и мастер-классы: Куда сходить на новогодних каникулах в Твери

Новогодние каникулы - лучшее время! Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ура, каникулы!» - воскликнут дети и родители в субботу 31 декабря. Впереди Новый год и Рождество - время чудес, приключений, и… отдыха, конечно. Чтобы каникулы прошли волшебно, «КП»-Тверь» подскажет, какие спектакли можно посмотреть с детьми, в каких интересных программах поучаствовать и каким премудростям научиться на мастер-классах. Да и просто как провести счастливые свободные деньки весело!

НАМ НЕ НАДО НА УРОК - МЫ ПОМЧИМСЯ НА КАТОК!

Веселее всего кататься под открытым небом, лишь бы погода не подвела, которая в последнее время любит пошалить.

Губернский каток на ипподроме

Адрес: ул. 1-я Соляная, 1. Остановка «Улица Склизкова».

Работает: четверг и пятница с 16:00 до 22:00, суббота и воскресенье с 12:00 до 22:00.

Взрослый билет - 200 рублей. Детский (с 3 до 12 лет) - 100 рублей. Прокат коньков - 50 рублей в час.

Каток в парке Победы

Адрес: остановка «Парк Победы».

Работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Взрослый билет - 200 рублей. Детский (до 7 лет) - 100 рублей. Прокат коньков - 250 рублей в час для взрослых, 150 рублей в час для детей.

Открытый каток у СК «Юбилейный»

Адрес: Краснофлотская наб., 3. Остановка «Площадь Победы».

Работает: вторник - пятница с 16:00 до 22:00, суббота и воскресенье с 12:00 до 22:00 (технический перерыв с 16:00 до 17:00).

Взрослый билет - 150 рублей, для детей до 14 лет - 100 рублей, прокат коньков - 100 рублей.

Каток у ФОК имени Султана Ахмерова

Открывается 28 декабря в 17:00. В день открытия вход свободный (цены на последующие дни пока не опубликованы, их можно будет уточнить по телефону 51-92-53). Прокат коньков - 60 рублей за одну пару. Время работы катка 28 декабря - с 17:00 до 21:00.

Каток на стадионе «Текстильщик»

Адрес: парк Текстильщиков. Остановка «Улица 1-я За линией Октябрьской железной дороги».

Работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Билет - 200 рублей (со своими коньками), 250 руб. - с коньками напрокат.

Каток в Бобачёвской роще

Адрес: остановка «Торговый центр» (на Орджоникидзе).

Работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Взрослый билет - 200 рублей, дошкольники - 100 рублей. Билет с прокатом коньков: взрослые - 250 рублей в час, дошкольники - 170 рублей в час.

Каток на площади Славы

Адрес: остановка «Площадь Славы».

Должен открыться в ближайшее время.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕДОВЫЕ ШОУ

Новогодняя сказка на льду «Щелкунчик и повелитель тьмы», мистический спектакль-интерпретация легендарного оригинального авторского сюжета в изложении творческой группы команды ICE VISION. В СК «Юбилейный» 2 января в 12:00 и 15:00. Цена билетов: от 800 рублей. Билеты на tver.kassir.ru (6+)

Новогодняя сказка на льду для всей семьи «Царевна-лягушка» в постановке чемпионки мира по фигурному катанию Елены Леоновой. Всероссийская премьера только один день в СК «Юбилейный» - 6 января в 12:00 и 15:00. Цена билетов: от 700 рублей. (0+)

Телефон для справок +7 (911) 400-05-95. Билеты на сайте interfest.org, в кассах «КонцертТверь».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЧУДЕСА В ФИЛАРМОНИИ

Адрес: Театральная пл., 1.

Телефон (4822) 34-64-34.

Действует Пушкинская карта.

2-8 января в 11:00 и 17:00 - музыкальный театрализованный спектакль «Золушка». Цена билетов: 500 руб. (0+)

3-8 января в 18:00 - «Новогодний фейерверк». Российская и зарубежная эстрада в исполнении ярких солистов и коллективов Тверской академической филармонии. Цена билетов: 800-1000 руб. (6+)

ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ В ТЕАТРЕ ДРАМЫ

Адрес: ул. Советская, 16.

Телефон (4822) 32-09-09.

Действует Пушкинская карта.

2 и 3 января в 11:00 - «Золушка», музыкальная сказка. Цена билетов: 200-350 руб. (0+)

30 декабря, 7 и 8 января в 11:00 - «Стойкий оловянный солдатик», музыкальная сказка. Цена билетов: 200-500 руб. (0+)

4 и 5 января в 11:00 - «Каменный цветок», музыкальная сказка. Цена билетов: 200-450 руб. (6+)

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ ОТ ТЮЗа

Адрес: ул. Советская, 32

Телефон (4822) 78-60-69.

Действует Пушкинская карта.

2, 6, 7 января в 11:00 - «Бык, осёл и звезда». Поэтичная рождественская история, в основе которой лежит притча о чуде Рождества, написанная французским писателем Жюлем Сюпервьелем. Цена билетов: 400 руб. (6+)

3 января в 15:00 и 17:00, 4 и 5 января в 11:00, 15:00 и 17:00, 7 января в 15:00 и 17:00, 8 января в 12:00 - «Изумрудные бусы». Фолк-мюзикл для всей семьи, поставленный по мотивам сказки В. Одоевского «Мороз Иванович». Цена билетов: 300-500 руб. (6+)

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ В ТЕАТРЕ КУКОЛ

Адрес: пр-т Победы, 9.

Телефон (4822) 58-32-30.

Действует Пушкинская карта.

Новогоднее представление «Бим и Бом на нашей ёлке» и спектакль «Снежная королева». (0+)

2 и 6 января в 11:00 и 13:30;

3-5 января в 11:00, 13:30 и 16:00.

Цена билетов: 350-400 руб.

Новогоднее представление на сцене театра «Здравствуй, ёлка! Здравствуй, Новый год!» и спектакль «Звёздные мастера» (по мотивам сказки И. Токмаковой). (0+)

7 января в 11:00 и 13:30;

8 января в 11:00.

Цена билетов: 350-400 руб.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ИМПЕРАТОРСКОМ ДВОРЦЕ

Адрес: г. Тверь, ул. Советская, 3.

Телефоны для записи и вопросов: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Количество мест на все мероприятия ограничено, предупреждает галерея. Необходима предварительная запись.

30 декабря в 13:00 - Экскурсии «История Рождественского дерева» в дворцовой оранжерее. (12+)

3 и 4 января в 10:30 - в Белом зале состоится музыкальная экскурсия «Новогоднее путешествие по дворцу». (6+)

6 и 7 января в 10:00 - мастер-класс «Новогодняя игрушка» в зале изостудии «Акварелька» на первом этаже. (12+)

8 января в 12:00 - музейная квест-игра по выставке «Дом Святого спаса», залы № 1-19. (12+)

Ряд мероприятий в новогодние каникулы пройдёт в «Башне искусств»:

2 - 8 января - инсталляция «Рождественский вечер». (0+)

2 и 5 января в 10:00 - представление теневого театра «Принцесса Фике». (12+)

7 января в 16:00 - показ музейно-поэтической программы «Рождество». (12+)

РУКОДЕЛИЕ В ДЕТСКОМ МУЗЕЙНОМ ЦЕНТРЕ

Адрес: ул. Советская, 3а.

Телефон для записи (4822) 45-71-76.

2 января в 12:00 - мастер-класс по декупажу «Рождественский подсвечник». Предварительная запись. (12+)

Цена билетов: 300 руб.

ИНТЕРАКТИВ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Адрес: ул. Советская, 5.

Телефоны для записи: +7 (910) 532-62-25, (4822) 32-10-42.

2 января в 15:00 - интерактивное занятие «Богатыри земли русской». Дети познакомятся с историей вооружения древнерусского воина, узнают, какие игры и забавы помогали вырабатывать меткость, улучшать координацию тела, и, конечно, примерят доспехи воина. (6+)

Цена билетов: 100 руб.

3 января в 15:00 - интерактивное занятие «Хожение за три моря». Вместе с Афанасием Никитиным дети совершат увлекательное путешествие по морям и пустыням, дойдут до Индии и познакомятся с этой загадочной страной. (6+)

Цена билетов: 100 руб.

5 января в 15:00 - интерактивное занятие «Как жили люди в древности». Гостям представится уникальная возможность научиться добывать огонь, делать оружие для охоты на мамонта, устроить историческое дефиле в шкурах. (6+)

Цена билетов: 100 руб.

В музее также проводятся экскурсии и мастер-классы - всю информацию можно узнать по телефону.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ГЕРЦЕНКИ

Адрес: Тверской пр-т, 5.

Тверская библиотека имени Герцена приготовила для ребят и их родителей новогодние мероприятия:

2-4 января с 11:00 до 19:00 - «Шкатулка новогодних пожеланий», акция. Михайловский зал. Тел. 34-29-20. (6+)

2, 6, 8 января в 12:00 - «Кроличья нора», игротека. Михайловский зал. Тел. 34-29-20. (6+)

3 января в 12:00 - «Зимняя сказка в спичечном коробке», мастер-класс по созданию объёмной миниатюры. Детский зал. Тел. 63-02-84. (6+)

5 января в 12:00 - «Руки, ноги, голова, нос-морковка, глаза два…», мастер-класс по изготовлению поделки в технике изонить. Детский зал. Тел. 63-02-84. (6+)

5 января в 13:00 - «Новогодние сказки в темноте», интерактивная программа с чтением сказки и показом мультфильма. Горница. Тел. 34-82-14. (6+)

6 января в 12:00 - «Открытка к Рождеству», мастер-класс по изготовлению поделки в технике квиллинг. Детский зал. Тел. 63-02-84. (6+)

8 января в 12:00 - «Зажглась звезда добра и волшебства», мастер-класс по изготовлению декоративного магнита из солёного теста. Детский зал. Тел. 63-02-84. (6+)

ПУСТЬ ВАШИ КАНИКУЛЫ БУДУТ ЧУДЕСНЫМИ!