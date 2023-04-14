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Общество14 апреля 2023 12:45

Кладбище в Лебедево закрыли, где теперь будут хоронить жителей Твери

Ответ мы узнали в городской администрации
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
На Лебедевском кладбище теперь можно хоронить только на имеющихся свободных участках на семейных захоронениях.

На Лебедевском кладбище теперь можно хоронить только на имеющихся свободных участках на семейных захоронениях.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В День космонавтики, 12 апреля, администрация Твери опубликовала постановление о закрытии для свободных захоронений кладбища рядом с деревней Лебедево, примерно в пяти километрах к югу от областной столицы. Логично возник вопрос: на каком теперь из оставшихся некрополей Твери будут хоронить тех, кого полагалось предать земле в Лебедево?

Оговоримся, совсем для захоронений Лебедевский погост не закрыт. Как указано в постановлении, там допускается хоронить людей на ранее выделенных участках семейных могил.

Итак, почему закрыли Лебедевское кладбище? Ответ очевиден: закончилась свободная земля. Кладбище исчерпало свои возможности.

Напомним, что кладбище в Лебедево площадью в 61 гектар - это второй по величине после Дмитрово-Черкасского (на западе от Твери) погост столицы Волговерховья.

Как сообщила «КП»-Тверь» пресс-служба городской администрации, людей, которых должны были хоронить в Лебедево, теперь будут погребать именно в Дмитрово-Черкассах.

Отметим, что кладбище в Лебедево имело некоторые проблемы из-за своего расположения. Его часто, особенно по весне, подтапливало. Так, недавно проехавшаяся по некрополям Твери спецкор «КП»-Тверь» обнаружила там канаву с водой и мусором слева от главной кладбищенской аллеи за первым рядом могил. Есть опасение, что эти могилы туда могут в недалёком будущем съехать...

Кладбище в Дмитрово-Черкассах - крупнейший действующий погост Твери, разделенный на несколько секторов. Здесь похоронено почти 250 000 человек. Для понимания: в Лебедево погребено 65 000 усопших.

В левой части кладбища в Дмитрово-Черкассах.

В левой части кладбища в Дмитрово-Черкассах.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Дмитрово-Черкасское кладбище известно тем, что там обычно хоронят известных и почетных горожан и военнослужащих, удостоенные высоких званий за верную службу Родине. Недалеко от входа расположена могила знаменитого на всю Россию тверского шансонье Михаила Круга. На погосте также, к примеру, покоится выдающийся математик Владимир Брадис.

Могила Михаила Круга.

Могила Михаила Круга.

Фото: Виктория ТУШКОВА

У кладбища в Дмитрово-Черкассах также исчерпывается ресурс. Твери нужно новое кладбище. Его запланировано обустроить примерно в 20 км к юго-западу от Твери в Бурашевском сельском поселении, в районе деревень Цветково и Березино. Мы подробно рассказывали о том, где будет новое кладбище.

Недавно был выбран подрядчик, который выполнит инженерные изыскания на месте погоста и разработает проект будущего некрополя.

Заказчиком выступает тверское муниципальное бюджетное учреждение по вопросам организации похоронного дела «Радуница».

Конкурс выиграла зарегистрированная в Твери компания «Градиент». Эта организация готова выполнить работы за 9 521 461 рублей. Компания на рынке больше 21 года и специализируется как раз на инженерно-техническом проектировании, а также на управлении строительными проектами и выполнении строительного надзора.

В горадминистрации пояснили «КП»-Тверь», что контракт скоро будет заключен. Согласно его проекту, работы должны быть выполнены в течение 180 календарных дней с даты заключения контракта.

Но это только проект. Непосредственно само создание нового кладбища для Твери, судя по всему, начнется не ранее следующего года.

СПРАВКА «КП»

Официально в Твери восемь муниципальных кладбищ. Четыре в Дмитрово-Черкассах (это сектора одного некрополя) и по одному в Больших Перемерках, деревнях Лебедево, Николо- Малице и Первомайской роще. Последние два давно закрыты для новых захоронений.

Согласно реестру муниципальных кладбищ, в областной столице всего насчитывается 444 481 захоронение. Больше всего - 247 62 захоронения - на кладбище в Дмитрово-Черкассах. На кладбище в деревне Лебедево 64 588 захоронений, в Больших Перемерках - 40 тысяч 368 захоронений. В Николо-Малице 53 674 захоронений, на погосте в Первомайской роще - 38789. Последние два кладбища давно закрыты для погребений.

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