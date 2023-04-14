Кладбище в Лебедево закрыли, где теперь будут хоронить жителей Твери

На Лебедевском кладбище теперь можно хоронить только на имеющихся свободных участках на семейных захоронениях. Фото: Виктория ТУШКОВА

В День космонавтики, 12 апреля, администрация Твери опубликовала постановление о закрытии для свободных захоронений кладбища рядом с деревней Лебедево, примерно в пяти километрах к югу от областной столицы. Логично возник вопрос: на каком теперь из оставшихся некрополей Твери будут хоронить тех, кого полагалось предать земле в Лебедево?

Оговоримся, совсем для захоронений Лебедевский погост не закрыт. Как указано в постановлении, там допускается хоронить людей на ранее выделенных участках семейных могил.

Итак, почему закрыли Лебедевское кладбище? Ответ очевиден: закончилась свободная земля. Кладбище исчерпало свои возможности.

Напомним, что кладбище в Лебедево площадью в 61 гектар - это второй по величине после Дмитрово-Черкасского (на западе от Твери) погост столицы Волговерховья.

Как сообщила «КП»-Тверь» пресс-служба городской администрации, людей, которых должны были хоронить в Лебедево, теперь будут погребать именно в Дмитрово-Черкассах.

Отметим, что кладбище в Лебедево имело некоторые проблемы из-за своего расположения. Его часто, особенно по весне, подтапливало. Так, недавно проехавшаяся по некрополям Твери спецкор «КП»-Тверь» обнаружила там канаву с водой и мусором слева от главной кладбищенской аллеи за первым рядом могил. Есть опасение, что эти могилы туда могут в недалёком будущем съехать...

Кладбище в Дмитрово-Черкассах - крупнейший действующий погост Твери, разделенный на несколько секторов. Здесь похоронено почти 250 000 человек. Для понимания: в Лебедево погребено 65 000 усопших.

В левой части кладбища в Дмитрово-Черкассах. Фото: Виктория ТУШКОВА

Дмитрово-Черкасское кладбище известно тем, что там обычно хоронят известных и почетных горожан и военнослужащих, удостоенные высоких званий за верную службу Родине. Недалеко от входа расположена могила знаменитого на всю Россию тверского шансонье Михаила Круга. На погосте также, к примеру, покоится выдающийся математик Владимир Брадис.

Могила Михаила Круга. Фото: Виктория ТУШКОВА

У кладбища в Дмитрово-Черкассах также исчерпывается ресурс. Твери нужно новое кладбище. Его запланировано обустроить примерно в 20 км к юго-западу от Твери в Бурашевском сельском поселении, в районе деревень Цветково и Березино. Мы подробно рассказывали о том, где будет новое кладбище.

Недавно был выбран подрядчик, который выполнит инженерные изыскания на месте погоста и разработает проект будущего некрополя.

Заказчиком выступает тверское муниципальное бюджетное учреждение по вопросам организации похоронного дела «Радуница».

Конкурс выиграла зарегистрированная в Твери компания «Градиент». Эта организация готова выполнить работы за 9 521 461 рублей. Компания на рынке больше 21 года и специализируется как раз на инженерно-техническом проектировании, а также на управлении строительными проектами и выполнении строительного надзора.

В горадминистрации пояснили «КП»-Тверь», что контракт скоро будет заключен. Согласно его проекту, работы должны быть выполнены в течение 180 календарных дней с даты заключения контракта.

Но это только проект. Непосредственно само создание нового кладбища для Твери, судя по всему, начнется не ранее следующего года.

СПРАВКА «КП»

Официально в Твери восемь муниципальных кладбищ. Четыре в Дмитрово-Черкассах (это сектора одного некрополя) и по одному в Больших Перемерках, деревнях Лебедево, Николо- Малице и Первомайской роще. Последние два давно закрыты для новых захоронений.

Согласно реестру муниципальных кладбищ, в областной столице всего насчитывается 444 481 захоронение. Больше всего - 247 62 захоронения - на кладбище в Дмитрово-Черкассах. На кладбище в деревне Лебедево 64 588 захоронений, в Больших Перемерках - 40 тысяч 368 захоронений. В Николо-Малице 53 674 захоронений, на погосте в Первомайской роще - 38789. Последние два кладбища давно закрыты для погребений.