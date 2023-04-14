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НовостиОбщество14 апреля 2023 7:05

Кладбище в Лебедево в Твери закрыли для свободных захоронений

Погребение разрешено в родственные могилы в границах погоста
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Погребение разрешено в родственные могилы в границах погоста

Погребение разрешено в родственные могилы в границах погоста

Фото: Виктория ТУШКОВА

12 апреля администрация Твери опубликовала постановление о закрытии для свободных захоронений кладбища в деревне Лебедево Никулинского сельского поселения в Калининском районе.

Согласно документу, допускается производить захоронения в границах погоста на ранее выделенные участки под семейные (родовые) захоронения или в родственную могилу с соблюдением санитарных правил и норм.

Ограничения на погребение введены в связи с отсутствием свободных земельных участков для захоронения.