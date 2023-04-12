Готовы ли кладбища Твери к массовым посещениям

Что в преддверии праздников происходит на городских кладбищах, проверила «КП»-Тверь». Фото: Виктория ТУШКОВА

25 апреля православный люд будет отмечать праздник – Радоницу. В этот день все верующие обязательно ездят на кладбища. А ещё ближе, 16 апреля, - Пасха. Церковь в праздник Воскресения посещать погосты не рекомендует, но по давно сложившейся мирской традиции именно в этот день на городских кладбищах случается настоящее паломничество. Майские праздники тоже не за горами - 9 Мая родственники ездят навестить своих героических дедов и прадедов.

Что в преддверии праздников происходит на городских кладбищах, проверила «КП»-Тверь». Мы также оценили состояние ведущих к погостам дорог и остановок, на которых «безлошадные» горожане дожидаются автобусов. А ещё посмотрели, почём у кладбищ можно купить цветы.

Самых главных кладбищ в городе два: в Дмитрово-Черкассах и Лебедево. Оба они действующие и открыты для новых захоронений. Также по дороге мы заехали на кладбище в Николо-Малице (оно закрыто для новых захоронений, но пока вроде бы подхоронить родственника на имеющийся участок можно).

ДМИТРОВО-ЧЕРКАССЫ

Дорога через огромный погост, состоящий фактически из четырёх кладбищ (правого, левого, Гражданского и Заволжского), хорошая. Ямки начинаются только на подъезде к самому дальнему кладбищу - Заволжскому. Обочины сухие, идти пешком можно. Песку, конечно, много.

В начале кладбищенской территории, между так называемыми правым и левым кладбищами, есть пешеходный переход. Вот около него грязновато, просохнуть ещё не успело.

Левая сторона. Фото: Виктория ТУШКОВА

Цветы продают, и много. Но выбор у всех торговцев примерно одинаковый. За один искусственный цветочек просят 30-60 рублей. Корзинки, композиции на металлических ножках или цветы в пластиковых горшках - по 150, 250, 450, 600 рублей. Корзинки побольше - от 1000 до 2600. Есть живые гвоздики, 75 рублей за штуку.

Ассортимент у всех торговцев цветами примерно одинаков. Фото: Виктория ТУШКОВА

Остановки у кладбищ грязноватые, но есть где присесть - уже хорошо. Около Гражданского кладбища (то, что сразу за правым и левым) вбита даже дополнительная лавочка. А вот на остановке «Центральное кладбище» (первая остановка при въезде на территорию) лавочка в крошечном остановочном павильончике странная: какой-то покосившийся самодел из досок. Но бабушки сидят - что поделать. На всех места, конечно, не хватает. Надо бы ещё лавочки поставить.

Народа даже в будний день на Дмитрово-Черкассах много. А остановочка маловата. Фото: Виктория ТУШКОВА

У каждого кладбища есть контейнеры для мусора. На самих погостах мусор тоже традиционно складируется, но в кучи.

На территорию кладбищ пропускают на автомобилях. Удобно, конечно. Но, если вы пешеход, как говорится, не щёлкайте клювом: дороги не очень широкие.

Состояние всех кладбищ, если не придираться, неплохое. Но многие места здорово заросли деревьями и кустами, и с этим, судя по всему, никто ничего делать не будет - ситуация не меняется год от года. Если будете пробираться к могиле, осмотрите себя потом: сезон клещей в разгаре.

Вот такие заросли встречаются на правой стороне кладбища почти напротив того места, где хоронят заслуженных людей и героев. Фото: Виктория ТУШКОВА

Часть, где хоронят заслуженных людей и располагается старая аллея Героев на правом кладбище, выглядит неплохо, но почистить (местами) стоило бы и здесь. Зато могила Михаила Круга, как всегда, чистая до блеска и в цветах.

Шансонье похоронен на правой части кладбища. Фото: Виктория ТУШКОВА

На Заволжском (самом дальнем) кладбище совсем недалеко от входа сейчас хоронят бойцов, погибших в зоне СВО. Тут чисто. Есть мощёные дорожки, по которым можно спокойно пройти. Всё завалено венками. Родственники, утирая скупые уже, но такие страшные слёзы, обихаживают могилки… Сбоку рабочие копают свежую…

Новая Аллея Героев... Фото: Виктория ТУШКОВА

Вдоль этой новой аллеи Героев установлены лавочки, можно присесть.

Дальше мы не зашли, но, по словам людей, возвращавшихся с кладбища, кое-где глинистая почва ещё не подсохла - можно испачкать обувь.

КЛАДБИЩЕ В НИКОЛО-МАЛИЦЕ

Здесь уже не организуют новых захоронений. Кладбище больше похоже на лес: поют птицы, могучие сосны и ели стремятся в небо. Бурелом и разруха. Есть ухоженные могилы, но до большинства добраться - та ещё задача.

Почти лесная чаща. Фото: Виктория ТУШКОВА

На территорию можно проехать на авто. Дорога грунтовая, но размокла не сильно, легковая машина проедет. Местами вообще ещё лежит снег.

Цветами тут не торгуют - придётся захватить с собой.

КЛАДБИЩЕ В ЛЕБЕДЕВО

Это кладбище действующее. Днём 12 апреля тут было наиболее оживлённо. Цветы продают - и искусственные, и живые. Цены несущественно, но ниже, чем на Дмитрово-Черкасском (искусственные цветы - от 20 рублей, живая гвоздичка - 70 целковых).

Большой плюс: при входе на кладбище на воротах развешены полиэтиленовые мешки - можно взять с собой, чтобы собрать мусор. Стоит и большой контейнер.

Родственники усопших поддерживают чистоту по мере сил. Фото: Виктория ТУШКОВА

На территорию также пускают на авто. Проехать, как и пройти по главным дорогам можно: частично ещё сохранился асфальт, частично дороги уже истёрлись, но пока довольно ровные и сухие. А вот тем, кто будет дожидаться автобуса, наш совет. Отойдите куда-нибудь подальше от остановки. Пылищи и песка там - ужас. Любой уезжающий автомобиль поднимает пыльную бурю.

Беспокойство вызвала канава с водой и мусором. Она обнаружилась слева от главной кладбищенской аллеи за первым рядом могил. Есть опасение, что эти могилы туда могут в недалёком будущем съехать.

Канава. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Не знаете, давно тут канава эта? - интересуюсь у посетителей погоста.

- Точно не скажу, но нехорошо это, конечно, - отвечает женщина.

- Да она естественным путём засыплется, - выражает надежду пожилой мужчина.

- Ну каким естественным! Я им уже говорила, привезти-то всего одну машину песка надо! - парирует женщина.

По кладбищу, кстати, ходят крупные собаки. На вид они сытые и добрые, в ошейниках. На людей почти не реагируют.

Само кладбище тоже зарастает деревьями. Но стараниями родственников усопших пока держится в относительном порядке.