Почти скандал: «Тотальный диктант» впервые до Твери так и не дошёл

На "Тотальном диктанте" в аудитории филфака в 2014-м. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Грядет «Тотальный диктант», который полюбился тверичанам, как и многим жителям России. 8 апреля огромное количество людей в нашей стране, да и за рубежом, вновь смогут вживую проверить свою грамотность и знание русского языка. Сделать это можно, конечно, и в режиме онлайн, дистанционно. Но очно, в аудитории, с чтецом, в окружении таких же любителей русского языка - интереснее. 29 марта стартовала регистрация участников диктанта на очных площадках. И оказалось, что в Твери таких площадок нет.

Последний раз в столице Верхневолжья «Тотальный диктант» писали в 2021 году - на филологическом факультете Тверского госуниверситета (традиционно) и впервые в библиотеке имени Горького. В 2020-м, когда разгорелась пандемия коронавируса, «Тотальный диктант» в Твери от греха подальше решено было в очной форме не проводить.

А до этого «Тотальный диктант» - локомотив, пробивший путь другим диктантам - Географическому, Историческому, Победы и т. д. - в областной столице писали каждый год начиная с 2012-го.

Площадки организовывались разные, даже однажды ресторан участвовал. Неизменной оставалась лишь одна - филфак ТвГУ на проспекте Чайковского, 70.

Как рассказала «КП»-Тверь» заместитель декана филологического факультета ТвГУ, заведующая кафедрой русского языка Ирина Гладилина, бывало, что для написания диктанта отводились не одна, а сразу четыре лекционные аудитории! Популярность диктанта в Твери была невероятная.

На диктанты регулярно ходили и сотрудники тверской «Комсомолки». В пору нескольких аудиторий, приходила писать текст и шеф-редактор «КП»-Тверь» Татьяна Румянцева. Тогда её сразу на вахте предупредили, чтобы шла сразу на четвертый этаж ибо на первом и втором в больших аудиториях все места уже заняты.

Это случилось в таком уже, кажется, далеком 2016-м. Тогда текст диктанта был про древних греков, Элладу, Олимпийские игры...

- После бодрого старта, выяснялось, что быстро писать и слышать диктора могут не все, - поделилась впечатлениями Таня. - То ли аудитория была большая, то ли возрастные особенности – но старшее поколение частенько переспрашивало, требовало уточнить согласование падежных окончаний, в общем, шумело. Молодежь, напротив, писала быстро и помалкивала.

Писали диктант представители «КП»-Тверь» и до этого... В 2014-м, к примеру, свою грамотность проверяла корреспондент Ольга Трофимова, а в 2015-м его атмосферу прочувствовала Ирина Тарасова.

И если в столице Верхневолжья очная история диктанта началась с 2012 года, то в России начало было положено аж 19 лет назад, в 2004 году.

Тексты за это время брали разнообразнейшие. И отрывки из классиков Льва Толстого с Николаем Гоголем, и, к примеру, современные прекрасные писатели Водолазкин с Юзифовичем, и еще многих других отличных авторов. А культовый писатель-фантаст Борис Стругацкий в 2010-м даже специально текст для этого диктанта написал...

В этом же году по его стопам (как и некоторых других авторов, например, талантливейшего Алексея Иванова) пошел писатель из Владивостока, лауреат общероссийской литературной премии «Дальний Восток» Василий Авченко. Он специально для диктанта написал текст о путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

И хоть в Твери очно диктант никто не напишет, в нашем регионе его все-таки будут диктовать вживую. Очно «Тотальный диктант» проведут в Торжке, в колледже Росрезерва, а также в Весьегонске по инициативе местной библиотеки в клубе «Кировец» (в здании бывшего кинотеатра). И в Торжке, и в Весьегонске, следуя правилам организации площадок для диктанта, инициаторы, без чьих-либо указаний, сами подали заявки организаторам диктанта.

А что же в Твери? Мы, конечно, попытались выяснить, почему же у нас не организованы очные площадки.

В университете развели руками. Ирина Гладилина ответила, что филфак никогда это дело и не организовывал, а только предоставлял аудитории, чтецов и проверяющих диктант преподавателей.

Инициатива и координация исходила не то чтобы сверху, но почти... И вот здесь, видимо, произошёл какой-то сбой.

Однако Ирина Гладилина заметила, что в следующем году есть вероятность, что сам филфак (или даже ТвГУ) подаст заявку организаторам «Тотального диктанта» на то, чтобы организовать очную площадку. По ее словам, это актуально, ведь за годы проведения диктанта на филфаке образовались группы людей среднего и старшего возраста, которые постоянно на него приходили. Для кого-то из них, филфак, возможно, родной факультет. А кому-то просто нужна общность людей искренне любящих русский язык. Ну и, конечно, проверить свою грамотность - лишним не будет.