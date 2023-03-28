Где в Тверской области написать «Тотальный диктант»-2023

В Твери в этом году очных площадок «Тотального диктанта» не запланировано. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

"Тотальный диктант" состоится 8 апреля. Пройдет он в двадцатый раз и объединит желающих проверить свою грамотность. "Тотальный диктант" охватит 19 часовых поясов на шести континентах. На территории России диктант 8 апреля напишут жители более 600 населенных пунктов, в том числе жители городов Тверской области, а за рубежом к проекту присоединятся 96 городов из 41 страны.

КТО АВТОР ТЕКСТА?

В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока, лауреат общероссийской литературной премии "Дальний Восток" Василий Авченко. Специально для участников акции он написал текст о путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

ГДЕ НАПИСАТЬ ДИКТАНТ В ТВЕРИ?

Очных площадок в Твери в этом году не будет. Об этом сообщается на официальном сайте «Тотального диктата». Видимо, пока не нашлось организаторов.

Зато можно будет сделать это онлайн. Для того, чтобы написать диктант онлайн, 8 апреля заходите на сайт «Тотального диктанта» в удобное для вас время: 8.00, 11.00, 14.00, 23.00 (по московскому времени). В этом году текст диктанта читают четыре раза. Во всплывшем окне набираете текст диктанта, на всякий случай копируете и сохраняете его себе перед отправкой, проверяете и нажимаете «отправить».

Результаты диктанта будут опубликованы через две недели после проведения, на этой же площадке.

КАК ГОТОВИТСЯ К ДИКТАНТУ?

Уже идут бесплатные онлайн-курсы в официальной группе диктанта в “VK”. Новые уроки будут выкладываться раз в неделю, можно слушать трансляции, можно потом посмотреть записи.

Еще вариант – попрактиковаться на диктантах прошлых лет. На сайте акции выложена коллекция из 16 текстов. Печатаете под диктовку (видеозапись) в специальном окне, потом отправляете работу на автопроверку и тут же узнаете результат. Хотите копнуть глубже – смотрите подробные онлайн-разборы диктантов.