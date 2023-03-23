Все кладбища Твери: Где имеются места для могил и колумбарии, а на каких уже не хоронят

Зона почётных захоронений на Дмитрово-Черкасском кладбище.
Фото: Виктория ТУШКОВА
На сайте администрации Твери опубликован реестр муниципальных кладбищ и захоронений на них. Отталкиваясь от этой информации, расскажем, сколько у нас мест для захоронений, где есть колумбарии, какие погосты открыты для новых захоронений и как до кладбищ добраться.
Официально в Твери восемь муниципальных кладбищ. Четыре в Дмитрово-Черкассах и по одному в Больших Перемерках, деревнях Лебедево, Николо-Малице и Первомайской роще. Последние два давно закрыты для новых захоронений. А ещё три вообще в реестр не вошли.
Адрес: Калининский район, Заволжское сельское поселение, не доезжая до посёлка Дмитрово-Черкассы. Все погосты являются открытыми для новых захоронений.
Погостов тут формально четыре. Это Дмитрово-Черкассы - правое и левое кладбища, Гражданское кладбище и Заволжское кладбище.
Если ехать по направлению из города, первыми будут левое и правое кладбища - по обе стороны проезжей части. Дальше по дороге располагаются Гражданское (слева) и Заволжское (справа) кладбища.
Площадь - 25,85 гектара (39 участков).
Захоронений - 71 310.
Есть колумбарий, крематория нет.
Площадь - 32,97 гектара (30 участков).
Захоронений - 91 136.
Колумбария и крематория нет.
Площадь - 21,15 гектара (68 участков).
Захоронений - 58 263.
Колумбария и крематория нет.
Площадь - 31,25 гектара (77 участков).
Захоронений - 26 353.
Колумбарий есть, крематория нет.
Автобус № 154. Остановки «Центральное кладбище» (в начале правого и левого кладбищ), «Кладбище-2» (в конце правого и левого кладбищ) или «Кладбище-3» (у Заволжского и Гражданского кладбищ).
Адрес: Тверь, деревня Большие Перемерки.
Вообще в Больших Перемерках кладбищ два. Совсем старое и поновее, его ещё называют Бобачёвским. Судя по кадастровому номеру, Бобачёвское и имелось в виду в документе. Старый же погост в реестре вообще не значится. Наверное, со всех балансов это кладбище снято и формально уже не существует. Не хоронят там уже очень и очень давно, об этом «КП»-Тверь» рассказали местные жители. Но старые могилки остались.
Что до Бобачёвского кладбища, оно открыто для новых захоронений.
Площадь - 14,14 гектара (разбивки на участки нет).
Захоронений - 40 368.
Колумбария и крематория нет.
Автобусы № 1, 10, 27, 41, 45, 106, 225, 233. Выходить на остановке «Гавань».
Адрес: Калининский район, Никулинское сельское поселение, около деревни Лебедево (Строительный проезд).
Кладбище открыто для новых захоронений.
Площадь - 64,45 гектара (76 участков).
Захоронений - 64 588.
Колумбария и крематория нет.
Автобусы №177, 222. Выходить на остановке «Лебедево - Кладбище».
Адрес: Тверь, деревня Николо-Малица.
Кладбище закрыто для новых захоронений с 1971 года, но, насколько известно, подзахоронения до недавнего времени там производились. Официально же на таком кладбище можно захоронить только урну с прахом - в могиле к родственнику или в колумбарии (его на этом кладбище нет).
Площадь - 18,89 гектара (разбивки на участки нет).
Захоронений - 53 674.
Колумбария и крематория нет.
Автобус № 233, выходить на остановке «Николаевский Малицкий монастырь».
Автобус № 31 до конечной остановки «Перинатальный центр», далее 650 метров по дороге через лесок до восточного входа на кладбище.
Адрес: Тверь, Первомайская роща.
Кладбище закрыто для новых захоронений с 1971 года. По правилам здесь также можно захоронить только урну с прахом - в могиле к родственнику или в колумбарии (его на этом кладбище нет).
Площадь - 13,69 гектара (без разбивки на участки).
Захоронений - 38789.
Колумбария и крематория нет.
Автобусы №113, 141, 143, 207. Выходить на остановке «Республиканская улица, 13».
Этого кладбища, располагающегося на Московском шоссе близ деревни Пасынково, в реестре нет, и судьба его туманна.
В 2006 году территорию, где располагается это кладбище, планировали передать под парковую зону, однако позже, в 2020-м, суд признал это решение незаконным. Равно как и суд апелляционной инстанции, где ответчик пытался оспорить решение.
С тех пор о правовой стороне судьбы этого кладбища ничего не известно. Но в открытых кадастровых картах территория вокруг кладбища в настоящий момент значится в категории земель населённых пунктов с разрешённым использованием под парковую зону.
Это кладбище в числе прочих в 2021 году инспектировала «КП»-Тверь». Могилы при входе были довольно опрятны, судя по всему, люди за ними ухаживали. Однако прямо под захоронениями образовался большой овраг.
В этом году мы также проинспектируем городские погосты и расскажем, в каком состоянии они находятся.
Автобусы № 10, 41, 106, 225, 233. Остановка «Посёлок Власьево».
Понятно, что на самом древнем сохранившемся в Твери погосте давно никого не хоронят, но странно, что уникального старинного кладбища нет ни в данном реестре, ни в реестре объектов историко-культурного наследия, коим кладбище по факту является. К памятникам отнесена лишь малая и более современная часть кладбища - братская могила советских воинов.
Сегодня судьбой Волынского кладбища, восстановлением могил и надгробий активно занимаются неравнодушные горожане из сообщества «Мемориал Волынский некрополь».
Автобусы №14, 104, 205. Остановка «Улица Красина, 46».