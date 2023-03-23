Все кладбища Твери: Где имеются места для могил и колумбарии, а на каких уже не хоронят

Зона почётных захоронений на Дмитрово-Черкасском кладбище. Фото: Виктория ТУШКОВА

На сайте администрации Твери опубликован реестр муниципальных кладбищ и захоронений на них. Отталкиваясь от этой информации, расскажем, сколько у нас мест для захоронений, где есть колумбарии, какие погосты открыты для новых захоронений и как до кладбищ добраться.

Официально в Твери восемь муниципальных кладбищ. Четыре в Дмитрово-Черкассах и по одному в Больших Перемерках, деревнях Лебедево, Николо-Малице и Первомайской роще. Последние два давно закрыты для новых захоронений. А ещё три вообще в реестр не вошли.

ДМИТРОВО-ЧЕРКАССЫ

Адрес: Калининский район, Заволжское сельское поселение, не доезжая до посёлка Дмитрово-Черкассы. Все погосты являются открытыми для новых захоронений.

Погостов тут формально четыре. Это Дмитрово-Черкассы - правое и левое кладбища, Гражданское кладбище и Заволжское кладбище.

Если ехать по направлению из города, первыми будут левое и правое кладбища - по обе стороны проезжей части. Дальше по дороге располагаются Гражданское (слева) и Заволжское (справа) кладбища.

Правое кладбище

Площадь - 25,85 гектара (39 участков).

Захоронений - 71 310.

Есть колумбарий, крематория нет.

Левое кладбище

Площадь - 32,97 гектара (30 участков).

Захоронений - 91 136.

Колумбария и крематория нет.

Гражданское кладбище

Площадь - 21,15 гектара (68 участков).

Захоронений - 58 263.

Колумбария и крематория нет.

Заволжское кладбище

Площадь - 31,25 гектара (77 участков).

Захоронений - 26 353.

Колумбарий есть, крематория нет.

Как доехать

Автобус № 154. Остановки «Центральное кладбище» (в начале правого и левого кладбищ), «Кладбище-2» (в конце правого и левого кладбищ) или «Кладбище-3» (у Заволжского и Гражданского кладбищ).

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕРКИ

Адрес: Тверь, деревня Большие Перемерки.

Вообще в Больших Перемерках кладбищ два. Совсем старое и поновее, его ещё называют Бобачёвским. Судя по кадастровому номеру, Бобачёвское и имелось в виду в документе. Старый же погост в реестре вообще не значится. Наверное, со всех балансов это кладбище снято и формально уже не существует. Не хоронят там уже очень и очень давно, об этом «КП»-Тверь» рассказали местные жители. Но старые могилки остались.

Что до Бобачёвского кладбища, оно открыто для новых захоронений.

Площадь - 14,14 гектара (разбивки на участки нет).

Захоронений - 40 368.

Колумбария и крематория нет.

Как доехать

Автобусы № 1, 10, 27, 41, 45, 106, 225, 233. Выходить на остановке «Гавань».

ЛЕБЕДЕВО

Адрес: Калининский район, Никулинское сельское поселение, около деревни Лебедево (Строительный проезд).

Кладбище открыто для новых захоронений.

Площадь - 64,45 гектара (76 участков).

Захоронений - 64 588.

Колумбария и крематория нет.

Как доехать

Автобусы №177, 222. Выходить на остановке «Лебедево - Кладбище».

НИКОЛО-МАЛИЦА

Адрес: Тверь, деревня Николо-Малица.

Кладбище закрыто для новых захоронений с 1971 года, но, насколько известно, подзахоронения до недавнего времени там производились. Официально же на таком кладбище можно захоронить только урну с прахом - в могиле к родственнику или в колумбарии (его на этом кладбище нет).

Площадь - 18,89 гектара (разбивки на участки нет).

Захоронений - 53 674.

Колумбария и крематория нет.

Как доехать

Автобус № 233, выходить на остановке «Николаевский Малицкий монастырь».

Автобус № 31 до конечной остановки «Перинатальный центр», далее 650 метров по дороге через лесок до восточного входа на кладбище.

ПЕРВОМАЙСКАЯ РОЩА

Адрес: Тверь, Первомайская роща.

Кладбище закрыто для новых захоронений с 1971 года. По правилам здесь также можно захоронить только урну с прахом - в могиле к родственнику или в колумбарии (его на этом кладбище нет).

Площадь - 13,69 гектара (без разбивки на участки).

Захоронений - 38789.

Колумбария и крематория нет.

Как доехать

Автобусы №113, 141, 143, 207. Выходить на остановке «Республиканская улица, 13».

ВЛАСЬЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Этого кладбища, располагающегося на Московском шоссе близ деревни Пасынково, в реестре нет, и судьба его туманна.

В 2006 году территорию, где располагается это кладбище, планировали передать под парковую зону, однако позже, в 2020-м, суд признал это решение незаконным. Равно как и суд апелляционной инстанции, где ответчик пытался оспорить решение.

С тех пор о правовой стороне судьбы этого кладбища ничего не известно. Но в открытых кадастровых картах территория вокруг кладбища в настоящий момент значится в категории земель населённых пунктов с разрешённым использованием под парковую зону.

Это кладбище в числе прочих в 2021 году инспектировала «КП»-Тверь». Могилы при входе были довольно опрятны, судя по всему, люди за ними ухаживали. Однако прямо под захоронениями образовался большой овраг.

В этом году мы также проинспектируем городские погосты и расскажем, в каком состоянии они находятся.

Как добраться

Автобусы № 10, 41, 106, 225, 233. Остановка «Посёлок Власьево».

ВОЛЫНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Понятно, что на самом древнем сохранившемся в Твери погосте давно никого не хоронят, но странно, что уникального старинного кладбища нет ни в данном реестре, ни в реестре объектов историко-культурного наследия, коим кладбище по факту является. К памятникам отнесена лишь малая и более современная часть кладбища - братская могила советских воинов.

Сегодня судьбой Волынского кладбища, восстановлением могил и надгробий активно занимаются неравнодушные горожане из сообщества «Мемориал Волынский некрополь».

Как добраться

Автобусы №14, 104, 205. Остановка «Улица Красина, 46».