Власти обратили внимание на старинный некрополь благодаря жителю Твери

Есть в северной части Заволжского района Твери особое, хранящее дух прошлых веков место — Волынское кладбище. Фото: из паблика Мемориал «Волынский некрополь»/vk.com/volynskiy_nekropol

Есть в северной части Заволжского района Твери, в междуречье Соминки и Тверцы особое, хранящее дух прошлых веков место — Волынское кладбище. Его история ведется с XVIII столетия. Правда, о ней в новейшей России уже было и забыли, некрополь с покореженными потемневшими постаментами и надгробиями зарос сорняками, кустарниками…

Но нашлись люди, которые вознамерились благоустроить историческое кладбище, дать некрополю, как бы это парадоксально не звучало, новую жизнь.

За благоустройство кладбища изначально взялся житель Твери, не историк, а юрист Владимир Пимонов.

«КП»-Тверь» связалась с Владимиром и узнала, зачем ему это надо.

- Я же живу неподалеку от Волынского кладбища, часто гулял там с женой, и меня как-то покоробило, что место находится в таком ужасном состоянии, как-то даже неудобно мне стало, - рассказал Владимир. - С апреля интенсивно начал в свободное время убираться на кладбище, расчищать его от сорняка, кустарника, сухих травы и веток. Постепенно ко мне присоединилось еще несколько неравнодушных человек - также жильцы близлежащих домов. В итоге у нас уже есть постоянная команда - пять человек. Люди разные - военнослужащие, музыканты, педагоги. Помимо них и другие периодически приходят помогать.

Владимир попутно начал заниматься изучением истории кладбища, даже стал наведываться в областной архив.

- Уникальность места в том, что это единственное старинное кладбище города, практически полностью сохранившее свою территорию - 3,8 десятины, то есть около 4 гектаров, - поведал мужчина. - Свою историю некрополь ведет с 1775 года. Как и большинство кладбищ русской провинции Волынское возникло после указа Сената 1771 года. В нем было постановлено запретить погребение в городах, кладбища вынести за городскую черту. А в 1772 году вышло еще одно постановление о том, чтобы расстояние от кладбищ до домов было не меньше 100 сажень, то есть примерно 212 метров, а также места погребений предписывалось обносить земляным валом и устраивать рвы. Это от животных, чтобы не гуляли там. Так вот на Волынском кладбище частично сохранился и земляной вал, а в северной стороне мы обнаружили и фрагменты рва. Что еще интересно, кладбище изначально было староверческим, но со временем, уже в XIX веке, стало единоверческим.

По словам Владимира, в начале кладбище состояло из белокаменных плит, которые изготавливались из «старицкого камня». Обязательными атрибутами были краткая эпитафия, сведения об умершем, орнаменты в виде Адамовой головы, Голгофских страстей.

В XIX веке в этом месте стали появляться склепы. До нашего времени они не дожили — последние из них «погибли» во время бомбежек Твери в 1941-м году.

- Однако остались памятники, которые мы также стараемся привести в нормальный вид, поваленные ставим на место, - уточнил Владимир. - Есть здесь также и интересные валунные надгробия. Есть также необычной формы — пирамидальные.

Владимиру и его соратникам удалось найти немало старинных надгробий, установленных над могилами некогда известных в Твери людей.

- К примеру, мы нашли надгробие славного купца Герасима Артемьевича Перфильева, который был похоронен здесь в 1782 году. Еще здесь и могила супруги купца Ивана Волчининова. Он известен тем, что хранил у себя уникальную икону пресвятой Богородицы «Тучная Гора». С ней много чудес связано. Он передал икону храму на Смоленском кладбище. Она, правда, потом куда-то исчезла.

Здесь позволим себе ремарку. Список с той утраченной иконы подарил губернатору Игорю Рудене в сентябре 2016 года тогдашний митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Икона занимает почётное место в зале заседаний правительства региона.

- Также мы нашли и надгробие Николая Арефьева, который еще в царские времена был городским головой Твери, то есть, по сути - мэром, - продолжил рассказ Владимир. - Еще обнаружены останки белокаменного фундамента часовни, некогда стоявшей на кладбище. Там же раньше две церкви было, но обе не дожили до наших дней.

Владимир отметил, что на сегодняшний день расчищено уже примерно четверть кладбища. Он добавил, что к делу благоустройства присоединились и местные власти - администрация Заволжского района при непосредственном участии «Тверьспецавтохозяства» помогает с вывозом собранного на кладбище сора, кустарника и другого мусора.

- На меня также вышли представители главного управления архитектуры и градостроительного развития Тверской области, тоже оказывают помощь — в плане правовой базы под благоустройство, - сообщил Владимир. - По распоряжению регионального правительства 7 октября создана рабочая группа по составлению объема работ благоустройства кладбища. Я также в нее включен. Все это в дальнейшем, по идее, должно вылиться в более масштабное благоустройство некрополя. Необходимо восстановить и сохранить все памятники, надгробия, сохранить природный ландшафт, сделать цивилизованные пешеходные тропинки, установить фонари, скамейки, посадить декоративные кустарники, деревья и т. д.

Владимир Пимонов особо подчеркнул:

- Я хочу добиться, чтобы Волынскому кладбищу был присвоен статус объекта историко-культурного наследия. Этот некрополь, безусловно, представляет интерес и с точки зрения истории, и культуры, и археологии.

А пока он вместе со своими соратниками продолжает заниматься его благоустройством.