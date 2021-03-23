Не все кладбища Твери готовы к родительским дням и религиозным праздникам

К могилам на старых городских некрополях не подобраться из-за бурелома и упавших деревьев. Фото: Виктория ТУШКОВА

В конце марта - начале апреля жители Твери начинают массово ездить на кладбища. Постепенно сходит снег, и могилы родных требуют ухода. К тому же стартует череда дат, когда принято поминать усопших: родительские субботы (27 марта, 3 и 10 апреля), День Победы (9 мая), Радоница (11 мая). Православным не рекомендуют ездить на кладбище в Пасху (в этом году она выпала на 2 мая), но посещение могил близких в этот день - сложившаяся годами традиция.

В каком состоянии сейчас находятся городские некрополи, решила проверить «КП»-Тверь» и совершила обзорную поездку по кладбищам. Поскольку за основными действующими кладбищами обычно следят хорошо, особое внимание мы уделили старым погостам и старым частям современных кладбищ.

Волынское кладбище

Это единственный сохранившийся в Твери старинный погост. Его история ведётся с XVIII века. Здесь похоронены священники, учёные, городские управленцы, военные, купцы. Над некоторыми захоронениями сохранились уникальные памятники и надгробия.

Порядок на Волынском кладбище пытаются поддерживать энтузиасты-добровольцы, об этом уже рассказывала «КП»-Тверь». Вот и сейчас на территории погоста висит объявление, в котором прохожих просят не мусорить и сообщают координаты для связи всем, кто хочет помочь в деле сохранения старинного кладбища.

Территория на момент нашего визита утопала в снегу. Вдали слышался визг детей: кладбище совершенно открыто, и ребятня любит проводить здесь время. Много собачьих следов: погост облюбован собачниками из ближайших домов. Живёт здесь и пара бездомных собак, Фима и Фрося. Над ними взяли шефство добровольцы, восстанавливающие кладбище.

За Волынским кладбищем приглядывают волонтёры. Фото: Виктория ТУШКОВА

В целом никакого криминала на территории этого кладбища нет. Довольно чисто, есть пара старых ветхих деревьев, но видно, что за ними тоже приглядывают: некоторые сухие сучья не так давно были спилены.

Хуже обстоят дела с памятником советскому воину над братской могилой у входа на Волынское кладбище. Напомним, здесь покоятся 1407 советских воинов, отдавших свои жизни в боях за освобождение Калинина. Нельзя сказать, что мемориал забыт: на праздники здесь всегда многолюдно, а сейчас у ног солдата кто-то положил искусственные цветы - большую пятиконечную звезду из алых синтетических гвоздик. Цветы ещё не успели выцвести под снегом и солнцем.

Но постамент памятника буквально трещит по швам: облицовочные плиты расходятся по всему периметру, местами образуя щели в пару-тройку сантиметров шириной. Совсем отвалилась фасадная плита боковой стелы, на которой выбиты имена захороненных тут красноармейцев. В преддверии Дня Победы мемориал должны привести в порядок, работы начнутся как только позволит погода, это «КП»-Тверь» пообещали в администрации Твери.

От постамента памятника отходят плиты, а облицовка стелы с именами воинов и вовсе отвалилась. Фото: Виктория ТУШКОВА

Николо-Малицкое кладбище

Этот некрополь основан в начале 40-х годов XX века. Массовое погребение здесь остановилось ещё в 1970-е годы, но подзахоронения и новые захоронения на окраинах продолжаются до сих пор.

Состояние кладбища, прямо скажем, унылое. Везде бурелом, до некоторых могил, хоть немного удалённых от основных тропинок, добраться не представляется возможным.

Углубляться слишком далеко небезопасно. Кладбище поросло огромными соснами. То тут, то там встречаются поваленные стволы: могучие деревья обрушились прямо на могилы. Некоторым только предстоит упасть: старость и ветер уже сломали ствол у основания, но дерево зацепилось за ветви соседних сосен и держится - до поры до времени.

Дмитрово-Черкасское кладбище

В новой части кладбища всё более-менее хорошо. Здесь нет лишних зарослей, видно, что могилы часто посещают родственники. Что до старой части, в её начале (там, где находятся почётные захоронения) всё тоже выглядит очень пристойно. Могилы ухожены, сучья деревьев регулярно спиливаются, обрезанные ветки сложены аккуратными кучками.

В зоне почётных захоронений всё чисто и аккуратно. Фото: Виктория ТУШКОВА

В целом территория выглядит неплохо, насколько об этом можно судить, пока всё покрыто глубоким снегом. Удаляясь вглубь, всё-таки можно встретить поваленные деревья, хоть и не такие огромные, как на Николо-Малицком кладбище. Кое-где виднеются сухие стволы, которые могут рухнуть в ближайшее время. Видно, что санитарная обрезка на территории ведётся, но лишь недалеко от входа.

Некоторые деревья в старой части Дмитрово-Черкасского кладбища уже отжили своё. Фото: Виктория ТУШКОВА

Кладбище в Лебедево

К одному из крупнейших действующих тверских некрополей ведёт разбитая дождями и колёсами авто грунтовая дорога. Асфальтовое покрытие, начинающееся ближе к кладбищу, сохранилось ненамного лучше.

На большей части кладбища растут стройные крепкие берёзки. Недоумение вызывает лишь вид полуразрушенного кирпичного здания почти в центре погоста. Оконных рам нет, в одной из стен зияет дыра. Весь периметр здания усыпан хламом - то ли старыми могильными плитами, то ли остатками каких-то других бетонных конструкций.

Посреди кладбища в Лебедево возвышается устрашающего вида полуразрушенное здание. Фото: Виктория ТУШКОВА

Жутковатое здание не совсем мертво: в небольшой подсобке сбоку кто-то топит печку, от которой распространяется едкий чёрный дым. Возможно, там отдыхают кладбищенские рабочие.

Чистоту на территории оценить сложно: снег. Но заметно, что здесь очень «гуляет» земля: поверхность местами идёт волнами, кое-где проваливаясь небольшими оврагами, засыпанными буреломом.

Власьевское кладбище

Могилы при входе здесь опрятные и ухоженные. Немного настораживают лишь деревья, нависшие над дорогой, ведущей вдоль кладбища. На самом погосте деревья тоже возрастные. Случается, падают - судя по обломанным, а не спиленным остаткам толстых стволов.

Видно, что люди здесь бывают. Есть свежие захоронения. Но вот что вызывает тревогу, так это большой овраг, растянувшийся на кладбищенской территории вдоль Московского шоссе. Многие могилы располагаются прямо по краю оврага. Если это место ещё немного подмоет дождями или грунтовыми водами (что вполне возможно, учитывая снежную зиму), захоронения могут просто съехать в овраг и разрушиться.

Некоторые могилы на Власьевском кладбище располагаются очень близко к оврагу. Фото: Виктория ТУШКОВА

Кладбища в Больших Перемерках

Дорога к старому погосту в Больших Перемерках, что ведёт мимо приюта для животных «Love animals», являет собой полную катастрофу. Она настолько разбита большегрузами, что в одной из ям запросто можно оставить колесо, а какая-нибудь спортивная иномарка с низкой посадкой рискует и вовсе там не проехать. Совершенно непонятно, как добираются домой жители расположенных недалеко от кладбища домов. В администрации Твери нашей редакции сообщили, что этот участок планируется включить в перечень объектов, подлежащих ремонту в текущем году.

До самого погоста по снегу и бурелому мы так и не добрались. Местные жители сообщили, что не хоронят там никого уже многие годы. Но летом, когда сходит снег, люди там бывают, навещают давно почивших родственников.

А вот более свежее кладбище в Больших Перемерках, которое ещё называют Бобачёвским, посетить удалось. Картина при въезде открылась, если можно так выразиться, безмятежная. На въезде стоит белоснежный храм - церковь в честь священномученика Алексия Бенеманского. За храмом высокие холмы под сенью сосен.

Церковь в честь священномученика Алексия Бенеманского на кладбище в Больших Перемерках. Фото: Виктория ТУШКОВА

Кое-какой уход кладбищенской территории дают. При входе чисто, в кучки сложены спиленные ветки. Но лес, под ветвями которого расположена основная часть погоста, довольно густой. Продраться через него нелегко. А пока не потеплеет, пожалуй, и опасно: взбираться к могилам придётся по крутым холмам, покрытым снегом, кустарником и поломанными ветками.