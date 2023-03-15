По итогам аукционов Тверь должна сэкономить на ремонте четырех участков тротуаров в городе свыше 15 млн рублей

На одном из участков - на набережной Афанасия Никитина - первые этапы ремонта провели в прошлом году. Фото: Виктория ТУШКОВА

14 марта были определены подрядчики для ремонта четырех участков тротуаров на улицах Твери. Мы изучили информацию, которая есть в соответствующих тендерах, и выяснили, что в итоге бюджет областной столицы сэкономит на этих ремонтах свыше 15,3 млн рублей. За такие деньги можно еще один участок тротуаров в нашем городе привести в порядок.

Итак, на сайте госзакупок были объявлены тендеры на капремонты следующих участков пешеходных дорожек: на проспекте Чайковского (ул. Коробкова - пл. Капошвара, сторона с нечетными номерами домов), на проспекте Победы (Волоколамский пр-т - ул. Лукина, четная сторона), на набережной А. Никитина (памятник А. Никитину -Артиллерийский пер., четная сторона), на пер. Свободном (ул. Советская - наб. С. Разина).

Заказчиком выступил департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери.

Согласно документации тендеров, тротуары должны отремонтировать в этом году до наступления осени, по большей части до 1 или 30 августа. Гарантии, в течение которых подрядчик должен бесплатно исправить дефекты на покрытиях, если что, исчисляются пятью годами. На водоводные лотки - гарантия в три года.

Пройдемся по каждому участку.

На проспекте Чайковского (ул. Коробкова - пл. Капошвара, нечетная сторона) участок ремонта длиной 341,5 м. Начальная цена была 6 777 001 рубль. Победитель аукциона предложил отремонтировать за 5 048 866 рублей.

На проспекте Победы (Волоколамский проспект - ул. Лукина, четная сторона) участок длиной 1 км 35 м. Начальная цена была 24 862 135 рублей. Победитель аукциона предложил отремонтировать за 18 025 045 рублей.

На набережной Афанасия Никитина (от памятника А. Никитину до Артиллерийского пер., четная сторона) - 4-й и 5-й этапы ремонта участка в 732 м. Начальная цена была 12 055 914 рублей. Победитель аукциона предложил отремонтировать за 8 619 970 рублей.

Отметим, что в прошлом году первые этапы ремонта на этом отрезке набережной прошли не без недочетов.

На Свободном переулке (ул. Советская - наб. С. Разина) участок длиной 180 м. Начальная цена была 11 920 266 рублей. Победитель аукциона предложил отремонтировать за 8 522 988 рублей.

В итоге изначально за ремонты этих четырех участков в целом предлагалось 55 615 316 рублей (мы взяли округленные суммы, без десятков рублей), а в итоге сторговались на 40 216 869 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

14 марта на госзакупках также появились два тендера на выполнение работ по благоустройству общественной территории Твери на улице Хромова, в районе застройки Молодежного жилого комплекса (МЖК). Речь идет о первой и второй очереди второго этапа работ.

В техзаданиях к ним значится, что площадь территории в границах благоустройства - 16 486 кв. м, или 1,6 гектара.

Начальная цена первой очереди - 4 866 948,82 рубля.

В объем этих работ входят обустройство площадки с резиновым покрытием на площади в 1302 кв. м, установка качели (типа «гнездо») и щита с корзиной для уличного баскетбола. Также в техзадании к проекту значится, что там будут установлены беседки. Сколько - не прописано.

Начальная цена второй очередь - 4 743 299,69 рубля.

Такая сумма предлагается городом за установку там же двух металлических уличных комплексов (турники, плюс шведская стенка, канат, гимнастические кольца, деревянные наклонные скамьи) для занятий воркаутом, а также одного также металлического тренажера для тренировки и укрепления мышц спины и пресса.

Заказчиком выступает департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации Твери.

Срок окончания подачи заявок - 22 марта, а 23 марта уже должны определить подрядчика.

Меж тем напомним, что на улице Хромова пришла в совершенно разбитое состояние дорога, притом что ее только в прошлом году ремонтировали. Мы послали на прошлой неделе запрос в администрацию Твери, чтобы выяснить, что собираются делать с этой автотрассой в городе. Однако ответа пока не получили.