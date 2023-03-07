В Твери дорога, соединяющая две магистральные улицы, превратилась в разбитый просёлок

Дорога пришла в очень плохое состояние. Фото: Александр ЖМУЛИН

С 6 марта в Твери были подкорректированы маршруты двух пассажирских автобусов: № 208 и № 56. Теперь они ходят так, чтобы миновать улицу Хромова в Заволжье по пути из центра. Дорога там находится в ужасном состоянии - про такие обычно говорят: как после бомбёжки.

На этот участок важной дороги, соединяющей две магистрали - Петербургское шоссе и улицу Паши Савельевой, - накануне изменений жаловались в водительском паблике областной столицы. Водители писали, что дороги на улице Хромова, а также на улицах в микрорайоне Соминка, находятся в ужасном состоянии из-за движения по ним большегрузов.

Корреспондент «КП»-Тверь» побывал на месте и убедился в справедливости претензий.

Дорога практически на всем протяжении в ямах, а порой и в ямищах, которые и объехать-то можно с трудом.

Как говорится, комментарии излишни. Фото: Александр ЖМУЛИН

При мне, а я был там минут десять, по дороге проехали как минимум пять грузовиков.

Интересно то, что дорогу на улице Хромова ремонтировали в прошлом году (а до этого еще в 2019-м). Причем именно с этого объекта в городе в апреле стартовала прошлогодняя кампания по ремонту дорог в Твери.

По дороге то и дело проезжают большегрузы. Фото: Александр ЖМУЛИН

Позднее, в середине июня, на улице Хромова побывали члены специальной комиссии, составленной из специалистов городского департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, депутатов гордумы и представителей общественных организаций. Судя по сообщениям пресс-службы администрации города, нареканий к работам там у комиссии не возникло.

- В рамках нацпроекта подрядчиком уже выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия, ремонту тротуаров и строительству остановочных площадок, - заявил тогда заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Андрей Михайлов.

И вот что мы имеем теперь. Дорогу необходимо вновь ремонтировать. А лучше, коль уж там постоянно курсируют большегрузы, положить более прочное покрытие.

Легковушкам приходиться с трудом объезжать ямы. Фото: Александр ЖМУЛИН

«КП»-Тверь» направила запрос в администрацию Твери. Мы хотим узнать, что же дальше будет с этой дорогой на улице Хромова, какие меры будут приняты к подрядчику, придется ли ему (если это предусмотрено в контракте) устранять все дефекты, а по сути заново капитально ремонтировать дорогу бесплатно или нет? Или виноват кто-то иной?

Ждем ответа.

Картина маслом.... Фото: Александр ЖМУЛИН

Кстати, в паблике «Дороги Тверской области», который прописан как официальное сообщество национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщается следующее:

«В 2022 году в Твери по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали улицу Хромова. Она расположена в Заволжском районе. Протяженность участка ремонта - 2,220 км. Подрядная организация - Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой».

Это компания из Санкт-Петербурга, которая очень часто получает подряды на ремонт городских дорог Твери.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пока мы ехали к улице Хромова, обратили внимание, что много ям на улице Горького. Особенно приметная яма в месте пересечения с улицей Благоева…