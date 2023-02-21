Установить имя погибшего в Тверской области летчика помогли мундштук, обломок мотора и энтузиасты

Мундштук с инициалами погибшего летчика. Фото: VK/Поисковый отряд "Витязь"

Спустя 81 год после Великой Отечественной войны имя еще одного советского воина вырвано из небытия. Найденные поисковиками останки будут перезахоронены с должными почестями. Речь идет о летчике, который в августе 1942-го был сбит в небе над Зубцовским районом, его самолет упал в лесной глуши...

Прошлым летом мы писали, как тверские поисковики нашли его останки.

На место падения штурмовика Ил-2 в лесных дебрях под Зубцовом отправились представители нескольких отрядов, относящихся к тверскому научно-историческому военно-патриотическому центру «Подвиг». К ним присоединились и их московские коллеги, а затем и участники группы «Огненное небо Зубцова».

Воронка на месте падения штурмовика. Фото: VK/Поисковый отряд "Витязь"

Впоследствии в своем паблике они сообщили следующее:

- Самолет упал с небольшой высоты, выбив в земле продолговатую воронку и оставив обширный «веер» разброса обломков к юго-востоку от нее. Еще в первый выход на это место, в мае этого года, поисковики «Ополченца» и «Витязя» среди бесчисленного металлического крошева, в тридцати метрах от воронки, каким-то чудом нашли монетку - 2 копейки 1941 года, которая указала на своего владельца… Когда-то давно в районе места падения проходила посадка леса, но по счастливому стечению обстоятельств плуги лесоводов, пройдя совсем рядом, не зацепили останки пилота, все эти восемьдесят лет лежавшие непогребёнными.

Поисковики сообщили, что рядом с останками находились элементы парашютной системы, проржавевшие складной нож и опасная бритва, истлевшие остатки «кубаря» с петлицы, пряжка офицерского ремня со звездой и самое главное - пострадавший от огня курительный мундштук с инициалами «БГГ».

А из воронки помимо всего прочего извлекли обломок мотора с номером «Ш2847…».

Мундштук и номер мотора Ил-2 и стали главными зацепками. Помогла наработанная годами участниками «Огненного неба Зубцова» информационная база по не вернувшимся в 1941-1943 годах с боевых заданий в этих краях летчиках.

- Нами был обнаружен единственный пилот, чьи инициалы совпали с нацарапанными на мундштуке! - сообщили участники «Огненного неба Зубцова». - Не подвел и наш верный друг - авиаэксперт Игорь Михайлюк, оперативно сообщивший, что Ил-2 производства авиазавода № 1, № 3139, с мотором АМ-38 № Ш28476 не вернулся с боевого задания 22 августа 1942 года!

Однако поисковики решили все проверить ещё раз. Была проведена кропотливая работа и в Центральном архиве страны. И вот вчера поисковик Николай Ивлев из центра «Подвиг» уже точно сообщил, что личность погибшего за Родину летчика установлена.

Это младший лейтенант Биказов Георгий Григорьевич.

Георгий Биказов, погиб в августе 1942-го. Фото: предоставлено Николаем Ивлевым

Он родился 7 апреля 1915 года в деревне Ледное Знаменского района Смоленской области, командир звена 289-го штурмового авиаполка 231-й штурмовой авиадивизии, 22 августа 1942 года не вернулся с боевого задания из района Кротково, Дубакино Ржевского района Калининской области.

- Мы приступили к поискам его родственников, - сообщил Николай Ивлев «КП»-Тверь». - В зависимости от того, найдем ли мы родственников, мы либо передадим им останки Георгия Биказова для перезахоронения, либо торжественно предадим их земле на аллее летчиков на мемориале в Погорелом Городище Зубцовского района. Пока же останки погибшего советского воина хранятся в специальном месте.