Опознали по мундштуку: В Тверской области найдены останки пилота, погибшего при падении штурмовика Ил-2 в годы Великой Отечественной войны

Во время раскопа в лесу под Зубцовым. Фото: VK/Поисковый отряд "Витязь"

Тверские поисковики из научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг» совместно с московскими коллегами нашли и подняли останки погибшего в годы Великой Отечественной войны пилота штурмовика Ил-2. Он был подбит и упал в Зубцовском районе в густом лесу…

Как рассказал «КП»-Тверь» представитель НИ ВПЦ «Подвиг» поисковик Николай Ивлев, на место падения «летающего танка» (так часто называли Ил-2) в лесных дебрях под Зубцовом чуть больше года назад вышли ребята из тверских поисковых отрядов «Разведчик» и «Калининский фронт», а также из «Руси» (базируется в поселке Козлово Конаковского района). Они входят в структуру «Подвига».

- Ребята поделились точкой, и в конце мая этого года мы собрали сводную группу вместе с московскими коллегами, - пояснил Николай Ивлев. - Если говорить конкретно, за два выезда на месте работали представители тверского «Ополченца» и московских отрядов «Витязь», «Святогор», «Высота им. Дмитрия Сячина», «Единорог». Первый раз туда выезжали в конце мая в количестве шести человек, затем в начале июля в количестве уже 11 поисковиков.

ПО ПУТИ С МЕДВЕЖЬИМИ СЛЕДАМИ

Николай, а также его соратники из «Витязя» ярко живописали то, как добирались до места и поднимали останки. Это было нелегко.

- До точки мы шли около четырех километров по такой себе лесной дороге: с глубокими колеями, топкими мокрыми низинами и изобилием медвежьих и прочих следов, - рассказали в посте ребята из отряда «Витязь». - Потом с дороги пришлось свернуть и еще метров 700 ползти по лесным завалам и форсировать болотинки. Однако координаты у нашего штурмана были верные, и до объекта мы добрались относительно быстро. Место падения представляло собой лес (!), точнее лесную посадку. На меже между елочек неглубокая, до двух метров, яма от удара. Рядом - небольшая кучка собранных обломков. Среди деталей мы сразу опознали вал и блок разбитого двигателя, лист бронекапсулы летающего танка. Разобрав кучу, нашли пожелтевший обломок бедренной кости, обглоданный дикими зверями. Ну что ж, легенда подтвердилась, что само по себе неплохо...

Один из поисковиков среди леса в районе падения самолета. Фото: VK/НИ ВПЦ "Подвиг"/Николай Ивлев

Подняли останки пилота поисковики уже во время второго похода в лес под Зубцовом.

- Жара, комары, слепни, травища в рост, острые еловые ветки по обгоревшей коже, неподъемные от болотной жижи ботинки. Полный комплект, в общем. Идеально отдохнули. Пять километров пешком в одну сторону, пять обратно. Часть вещей взяли на себя Андрей Взвод и Кирилл Баламут. На квадроциклах они смогли одолеть чуть больше половины пути. Дальше только пешкодралом, с матом, через буреломы и болота. Все вместе, гуськом. Ведущий, замыкающий и зачёт по последнему. Но главное - не зря! Из леса мы вынесли пилота. Судя по всему, при жесткой аварийной посадке тело просто вылетело из кабины. От самой воронки, куда уткнулся легендарный штурмовик, переломанные останки пилота находились в 20 метрах, - это описание Николая Ивлева.

По его словам, от самого штурмовика мало что осталось - его растащили еще много лет назад, судя по всему.

ИНИЦИАЛЫ НА МУНДШТУКЕ

Исчезли и многие вещи пилота, в том числе планшет и личное оружие. Возможно, их забрали немцы, ведь он упал недалеко от их позиций…

Зато вместе с останками летчика был найден обгоревший мундштук с инициалами «Б.Г.Г.», а также уши шлемофона, пряжка со звездой от командирского ремня, бритва, часы, кольцо парашюта.

Найденный рядом с останками летчика мундштук с инициалами. Фото: VK/Поисковый отряд "Витязь"

- Имея мундштук с инициалами, мы позвонили ребятам, которые работают с архивами, где есть данные по потерям авиации в этом районе, и нам навскидку сказали, что это, возможно, такой-то пилот, который не вернулся с боевого вылета такого-то числа, - рассказал Николай. - Потом мы нашли номер мотора и по нему уже сверили дату гибели самолета. На данный момент мы имеем предполагаемое имя летчика и даже его фотографию, но до полной уверенности, что это именно он, публиковать его данные пока не будем. Проверим в архивах еще, чтобы наверняка.

Что ж, будем ждать, чем всё завершится.

СПРАВКА КП

Советский штурмовик Ил-2 был создан под руководством выдающегося авиаконструктора Сергея Ильюшина. Серийное производство самолета началось в феврале 1941 года.

Ил-2 называют самым массовым боевым самолетом в истории авиации, всего было выпущено свыше 36 тысяч штурмовиков.

Ил-2 участвовал в боях на всех фронтах Великой Отечественной войны.

Конструкторы называли разработанный ими самолёт летающим танком. Летчики немецкой авиации прозвали Ил-2 бетонным самолётом.