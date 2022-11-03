Погода на руку: Итоги октября у поисковиков в Тверской области весьма насыщенные

На одном из раскопов октябрьской экспедиции в Зубцовском районе. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг/Поисковый отряд "Витязь"

Уже ноябрь, но поисковые отряды Вахты памяти не завершили, а только приближаются к этому. Хотя некоторые поисковики, бывает, продолжают вести единичные раскопы и в зимние месяцы. Ох и нелегкое это дело, перелопачивать промокшую землю, пытаясь найти и поднять останки бойцов в промозглых лесах и полях. «КП»-Тверь» посмотрела, какими новостями с раскопов по итогам октября делятся поисковики, объединенные под крылом тверского научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг», а также узнала об установке памятных знаков погибшим лётчикам в Зубцовском районе.

Поднятые воины

Главное - поисковики установили имя ещё одного неизвестного солдата. Как сообщает «Подвиг», его останки и медальон были обнаружены в ходе традиционной октябрьской Вахты в Зубцовском районе поисковиками мордовской «Брони», московского «Витязя» и тверских «Ополченцев».

Записку в медальоне удалось прочитать и по ней идентифицировать бойца. Это уроженец Миргородского района Полтавской области Яков Ефимович Коротыч, гоголевский земляк практически. Он был найден в воронке 24 октября восточнее урочища Лыщёво.

Записка Якова Коротыча из медальона. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

- Лежал в воронке, на глубине 1,5 штыка, нашпигованный кучей осколков не самых малых размеров. И сам и вокруг. Из вещей только пустой (или сгнивший) индивидуально-перевязочный пакет в том районе, где была голова, и протирка-ершик, обмотанная какой-то тряпкой. Всё! Лежал головой вниз, стопы ног отсутствовали, равно как и обе половины кистей рук... Последние, судя по всему, просто перебило чем-то. Медальон выкатился из таза, с правой стороны, - сообщили подробности поисковики.

В объединённой базе данных «Мемориал» нашли запись, предположительно на брата бойца - Фёдора Ефимовича Коротыча 1912 года рождения, учтённого пропавшим без вести в феврале 1943 года.

Относительно рядом поисковиками были подняты останки ещё одного воина. Как выяснилось, это также уроженец Украинской ССР Иван Иванович Кармалыга из Черниговской области.

Родные пока не найдены.

- Не исключаем, что поднятые - штрафники. В 2000 году здесь же была обнаружена воронка с 73 бойцами, все, чьи имена прочитали, числились пропавшими без вести или также, как и наш Коротыч, отсутствовали в базах, - отметили поисковики.

Тверской поисковик Николай Ивлев. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

В конце 29 октября небольшая группа андреапольского поискового отряда «Подвиг» имени С.В. Морозова также обнаружила останки двух бойцов в санитарном захоронении в Бельском районе, рядом с дорогой Дубровка - Боярники. Судя по всему, они погибли в период проведения операции «Марс» (наступательная операция Ржевской битвы — Ред.) в ноябре-декабре 1942 года.

При них нашли пенал медальона образца 1941 года. Но, к сожалению, он использовался солдатом не по назначению: внутри лежала только швейная игла...

Поисковики Центра «Подвиг» также поделились ещё одной историей из экспедиции в Зубцовском районе:

- Рядом со старыми раскопами нашлись ещё стрелковые ячейки. В них было всё: ботинки, подсумки, лопатки, противогазные сумки, фляги и истлевшая одежда. Всё, кроме бойцов – ни одного намека, ни одного фрагмента костных останков. Запомнился стакан «Красный май», расколотый ещё в то время, с хорошо читаемом клеймом на донце...

Как-то не по себе становится от таких рассказов...

Тот самый стакан из окопа без останков солдат... Фото: Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг/Поисковый отряд "Витязь"

Всего в ходе октябрьской экспедиции в Зубцовском районе (в местах ожесточенных боев лета и осени 1942 во время первой и второй Ржевско-Сычевской наступательной операции) поисковики обнаружили и подняли останки шести бойцов. Их похоронят на воинском мемориале в деревне Веригино.

Памяти павших лётчиков

Поделились новостями и поисковики объединения «Огненное небо Зубцова», которые занимаются поиском останков погибших лётчиков и самолетов всё в том же Зубцовском районе.

Они вместе с участниками общественного проекта «Прерванный полёт» в конце октября установили два памятных знака.

Единомышленники из объединения "Огненное небо Зубцова" и проекта "Прерванный полёт". Фото: VK/Огненное небо Зубцова

Один - в районе деревни Новое Карганово, где 9 августа 1942 года погиб лётчик 521 истребительного авиаполка 210 истребительной авиадивизии старший сержант Борис Александрович Сулоев.

Памятный знак Борису Сулоеву. Фото: VK/Огненное небо Зубцова

Другой - в районе урочища Безгачево, где 23 августа 1942 года упал самолет лётчика 728 истребительного авиаполка 256 истребительной авиадивизии сержанта Виктора Николаевича Глазова. Он не вернулся с боевого вылета, а останки героя так и не найдены.

Памятный знак Виктору Глазову. Фото: VK/Огненное небо Зубцова

На памятных знаках - имена сражавшихся и погибших за Родину лётчиков.

Вечная слава им и всем тем, кто пал в борьбе с фашистами в боях Великой Отечественной войны.