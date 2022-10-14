Против восемнадцати мессершмиттов: В Тверской области нашли обломки самолета героического летчика-истребителя, принявшего неравный бой с врагом

«И-16» был маленьким и далеко не простым в управлении. Говорили, что тот, кто летает на нем, сможет летать на любом самолете. Фото: waralbum.ru/Д. Циммерман

Шесть наших маленьких, но проворных «ишачков» - «И-16» - против 18 мессершмиттов Люфтваффе, 1942-й, бой в небе над Зубцовским районом… Это эпизод из множества воздушных сражений на Калининском фронте. Одни из самых массовых происходили тогда в зубцовском небе. Спустя много лет возникла группа единомышленников «Огненное небо Зубцова» - мы уже писали про них. Участники группы ищут останки советских летчиков и их самолетов. Недавно они сообщили о еще одном результате их работы.

Как рассказал «КП»-Тверь» участник объединения «Огненное небо Зубцова» Игорь Орлов, их команда прошедшей весной обнаружила место падения советского истребителя «И-16».

Сохраненный до нашего времени И-16. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Пытаясь найти место падения советского истребителя и используя компьютер с монитором высокого разрешения, нашему эксперту Дмитрию Гладкову удалось обнаружить несколько «подозрительных» объектов к северу от урочища Безгачево - деревни, исчезнувшей двадцать лет назад. Поля там заросли лесом, бывшие луга превратились в болота, - сообщил Игорь.

Накануне Дня Победы Дмитрий ушел в лес на разведку. Целый день в чаще с металлоискателем не прошел даром. Он нашел-таки и откопал сломанную у основания и обожженную ручку управления самолетом. По характерным очертаниям ручки было установлено, что она принадлежала истребителю «И-16».

Обломок ручки управления самолетом И-16. Фото: "Огненное небо Зубцова".

Затем в конце весны был найден пожарный кран системы питания мотора всё того же истребителя «И-16».

Еще через неделю поисковики наконец-то среди елок и берез вышли и на само место падения этого самолета - неглубокую воронку диаметром около 2 метров с обломками под слоем лесной подстилки рядом. Она была с трех сторон окружена болотами.

Удалось извлечь фрагменты обшивки, многие из них - со следами огня, несколько небольших обломков мотора и массу изуродованных до неузнаваемости патронов к пулеметам ШКАС, различные элементы крыльев и другие обломки.

Наутро, после ночи стараний, прямо в лесу поисковикам на куске блока мотора удалось найти и прочитать его номер: 199131. Такой формат был характерен для авиационных моторов семейства М-25, выпускавшихся до войны Пермским моторным заводом № 19.

Обломок мотора с номером. Фото: "Огненное небо Зубцова"

После того как участники объединения разместили информацию о своих находках на профильном форуме «Тризна», к делу подключился авиаэксперт Илья Прокофьев. Он нашел в Центральном архиве Минобороны России сведения о том, что 23 августа 1942 года с боевого задания не вернулись «И-16» тип 5 № 521855 и тип 17 № 17215.

Проанализировав архивные документы, поисковики пришли к выводу, что истребителем «И-16» с номером мотора 521855 управлял сержант Виктор Николаевич Глазов.

Фотоснимок Виктора Глазова, когда он был еще курсантом лётной школы. Фото: "Огненное небо Зубцова"

Из оперативной сводки 256-й истребительной авиационной дивизии (ИАД) за 23 августа 1942 года: «…в период 07.37 - 08.16 шестерка «И-16», старший группы - Баранов (Баранов Михаил Семенович, Герой Советского Союза. - Ред.), прикрывала переправу через р. Волга, вели воздушный бой с 18 Ме-109 (мессершмиттами. - Ред.). В результате боя не вернулись с боевого задания старший сержант Ерохин и сержант Глазов».

Выяснилось, что самолет старшего сержанта Ерохина упал в полосе 246-й стрелковой дивизии в районе Харино, пилот погиб. Его поисками участникам «Огненного неба Зубцова» еще предстоит заняться.

Но вернемся к Глазову. О нем было указано следующее: родился в 1921 году в Туле, член ВЛКСМ с 1938 года, окончил Краснодарскую военную школу пилотов, готовившую летчиков-истребителей «И-16». 20 декабря 1941 года присвоено звание сержанта.

По данным переписи личного состава, 20 июля 1942 года находился в составе 5-го учебно-тренировочного полка 3-й Воздушной армии.

Его мать Анастасия Глазова, после войны проживавшая в Подольске Московской области, обращалась с заявлением о его розыске. Но безрезультатно...

На раскопе весной, в начале. Фото: "Огненное небо Зубцова"

В середине июня поисковики предприняли очередную попытку раскопок на месте падения. В итоге из воронки среди прочего удалось извлечь искореженные обломки пулемета ШКАС на глубине больше 1,5 метра.

Оставалась надежда, что мотор и кабина с телом пилота могли тоже уйти на значительную глубину в землю. В июле при помощи экскаватора воронку раскопали еще. Обломки самолета попадались на глубине до двух метров, и всё…

На раскопе в уже изрядно углубленной воронке. Фото: "Огненное небо Зубцова"

- Слабость вооружения «старичков» «И-16» тип 5 в полку компенсировали подвеской на них до шести РС-82, которые в умелых руках были грозным оружием. Но «И-16» и так был далеко не простым в управлении, недаром говорили, что тот, кто летает на нем, сможет летать на любом самолете. Возможно, именно это сыграло роковую роль в судьбе сержанта Глазова. Он совсем недавно пришел в полк и, управляя видавшим виды «ишачком», да еще с шестью реактивными снарядами, мог в первую очередь стать добычей асов из 3-й эскадрильи 54-й истребительной эскадры Люфтваффе. К тому же трехкратное превосходство сил противника было слишком велико, - пояснил Игорь Орлов.

Но где же останки летчика? Оставался ли он в кабине самолета при падении или погиб при попытке спастись с парашютом?

Пока поисковики, переворошившие всю округу, на эти вопросы так и не нашли ответов.

Признаков возможного захоронения останков пилота и элементов парашютной системы им найти не удалось.

Зато удалось найти ныне живущих родственников сержанта Глазова.

- Совершенно неожиданно нам помог новый участник нашей команды - Индиго Лапис, он же Шпин, пес участника нашего объединения Андрея Виноградова. Шпин оказался родом из питомника цвергпинчеров живущей в Подольске Елены Ермолаевой. Узнав о том, что мы ищем родственников летчика, она познакомила нас со Светланой - правнучкой родного брата Виктора Глазова. А затем телекомпания «Кварц» передала нам координаты племянницы летчика Любови Николаевны, - рассказал Игорь Орлов.

Выяснилось, что у Виктора были сестра Анна и старший брат Николай. Тот прошел всю войну и прожил долгую жизнь...

Сохранились два фото Виктора. На одном - он еще курсант летной школы. На втором - в военной форме на улице южного города с девушкой. Судя по надписи на обороте, это было в Краснодаре в 1942-м. Фото было сделано меньше чем за месяц до героической гибели в неравном бою в небе над левым берегом Волги, между Ржевом и Зубцовом…

Участники «Огненного неба Зубцова» всё еще надеются найти хотя бы часть останков летчика и перезахоронить их с подобающими герою почестями. А в их ближайших планах - установка памятного знака на месте гибели Виктора Глазова и поиск места падения самолета его боевого товарища - старшего сержанта Василия Ерохина…