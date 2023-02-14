На участке оборонительной линии Ржевского выступа в Тверской области создадут музей под открытым небом

В прошлом году поисковики и волонтеры расчистили территорию вокруг укреплений участка оборонной линии. Фото: VK/Виктор Лыкошев

Управление Минюста России по Тверской области решило поддержать и наладить взаимодействие с тверским поисково-исследовательским объединением «Память поколений». «КП»-Тверь» выяснила, во что это выльется, а заодно узнала о некоторых весьма интересных планах поискового объединения.

- У нас состоялась первая встреча с руководителем Управления Министерства юстиции России по Тверской области Евгением Орловским, я представила ему наш проект «Ржевский выступ», стратегию развития нашей деятельности. Его это заинтересовало, - пояснила председатель тверского поисково-исследовательского объединения «Память поколений» Наталья Назарова.

В частности, шла речь об увековечении мест боев на линии фронта Ржевско-Вяземского выступа времен Великой Отечественной войны. Имеется в виду не только в Ржевском районе, но и на соседних территориях, охваченных операциями, объединенными историками под общим названием «Ржевская битва». Это и Оленинский, и Бельский, и Зубцовский районы.

- Но о чем-то конкретном еще говорить в плане взаимодействия рано. Мы только начинаем искать точки взаимодействия, - отметила Наталья Назарова.

Она поделилась непосредственно конкретными планами на год работы «Памяти поколений».

Например, создание музея под открытым небом на фортификационных объектах Ржевско-Вяземской оборонительной линии недалеко от села Холмец в Оленинском районе (возле деревни Трунаево, если точнее).

- Цель - восстановить первоначальный облик этого участка линии обороны, - пояснила Наталья Назарова. - Мы уже начали эту работу в прошлом году совместно с волонтерами общественной экологической организации "Хранитель края".

Работы по приведению в прядок укреплений оборонной линии начали летом 2022-го. Фото: VK/ТРОО ПИО "Память поколений"

На этом участке сохранились долговременные огневые точки (ДОТы), командно-наблюдательный пункт (КНП), каземат (более надежное, чем ДОТ, укрепление). Если привести их в порядок, то сюда можно будет привозить военно-исторические экскурсии, в том числе для школьников. Наглядно показывать и рассказывать о событиях Великой Отечественной войны.

Вид изнутри ДОТа. Фото: VK/ТРОО ПИО "Память поколений"

Наталья Назарова также обмолвилась, что объединение продолжит развивать и свой музей «Ржевский выступ». Он был создан несколько лет назад в бывшем здании детсада в селе Холмец. В феврале 1942 года под Холмцом погибли почти все бойцы 158-й стрелковой дивизии московского ополчения заводов «ЗИЛ», «Динамо», «Серп и молот». Красноармейцы вынуждены были подбираться к селу по глубокому снегу в открытом поле...

Имена павших выбиты на плитах местного воинского мемориала. Среди них читаешь: Абрам Левин. Он повторил подвиг Александра Матросова, закрыв собой амбразуру вражеского дзота.

В музее помимо артефактов войны - оружия, гильз, снарядов, пробитых осколками касок - размещена трехмерная инсталляция сражения. Над ней работал друг и участник команды «Память поколений», московский скульптор Андрей Смирнов. Именно он является автором известной тверской скульптуры - присевшего на скамейку на улице Радищева бронзового Михаила Круга.

В музее "Ржевский выступ". Видна часть трехмерной инсталяции. Фото: VK/ТРОО ПИО "Память поколений"

- В этом году мы хотим получить грантовую поддержку, подремонтировать фасад здания музея, сделать его красивее, - отметила Наталья Назарова. - Наш музей пользуется большой популярностью, много экскурсионных групп приезжает. Поэтому надо, чтобы он и внешне выглядел красиво, достойно.

Безусловно, будет продолжена и поисковая работа.

- В 2023 году запланировано как минимум четыре поисковые экспедиции «Ржевский выступ»: с 26 апреля по 8 мая, с 20 по 30 июня, потом конец июля - начало августа и еще осенью, - уточнила руководитель объединения. - Расширять географию поисковой работы мы не планируем, продолжим искать и поднимать останки бойцов в Оленинском районе, где мы уже много лет действуем. Там еще очень большой фронт работы.

В прошлом году поисковики объединения нашли и подняли в Оленинском районе останки 161 солдата и офицера Красной Армии. Всего же за годы своей работы участники «Памяти поколений» подняли около 900 бойцов. Многие из них торжественно перезахоронены на мемориале в Холмце.

Самые же ближайшие планы объединения - это проведение 23 февраля традиционного рейда памяти «Фронтовая дорога» на внедорожниках, посвященного подвигу самопожертвования Абрама Левина и бойцам 158-й и 186-й стрелковых дивизий.

Маршрут проходит по бывшей линии фронта от Холмеца к урочищу Жиганово - на место ожесточенных боев 1942 года.

На прошлом рейде Памяти. Фото: VK/ТРОО ПИО "Память поколений"/Александр Колосов

Сбор и регистрация пройдет в музее с 8:00 до 8:50.

К участию в рейде «Память поколений» приглашает всех желающих владельцев полноприводных автомобилей с понижающим рядом на колесах размером не менее 31 дюйма.

- С собой обязательно нужно иметь стропы, лопаты, теплые вещи, перекус, боевое настроение. Важно: мы не губим деревья! Поэтому наличие корозащиты строго обязательно, - подчеркивают поисковики.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Красноармеец Абрам Исаакович Левин воевал в составе 158-й стрелковой дивизии 22-й армии Калининского фронта. Геройски погиб 22 февраля 1942 года в боях за деревню Жиганово Оленинского района Калининской области.

Из донесения начальника политотдела дивизии:

«Беспредельный героизм и самоотверженность проявил комсомолец Левин. Немцы поливали наших бойцов свинцовым огнем из пулеметов и автоматов. Бойцы упорно ползли вперед, зарываясь в снег. Но чем ближе были они к дзоту, тем труднее становилось их продвижение. В самый критический момент Левин выбежал из цепи. Он закрыл своим телом амбразуру дзота. Вражеский пулемет замолчал. Левин погиб, но бойцы достойно отомстили за героическую смерть своего товарища».

Левин был похоронен в братской могиле в деревне Подсосенки Оленинского района, в 1958 году останки были перезахоронены в Холмеце.