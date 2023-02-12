Организация «Память поколений» из Тверской области признана исполнителем общественно полезных услуг

Одна из задач проекта - сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны на территории Ржевского выступа Фото: Александр ЖМУЛИН

Тверская региональная общественная организация поисково-исследовательское объединение «Память поколений» признана исполнителем общественно полезных услуг.

Управление Минюста России по Тверской области продолжает взаимодействовать с социально ориентированными НКО. Начальник Управления Минюста России Евгений Орловский и председатель организации Наталья Назарова обсудили перспективы реализации масштабного поисково-мемориального проекта «Ржевский выступ».

Задачами проекта станут: обучение правилам проведения поисковых и исследовательских работ, противодействие фальсификации истории, выявление новых фактов о боевых действиях, сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны на территории Ржевского выступа.

- Социально ориентированный некоммерческий сектор в тверском регионе представлен 931 организацией, 12 из них созданы для проведения исследовательских и поисковых работ по установлению имен и судеб без вести пропавших воинов, - сообщает Минюст России в телеграм-канале.