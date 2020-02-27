Создатель памятника Михаилу Кругу в Твери работает над инсталляцией, посвященной подвигу красноармейцев на Ржевском выступе

Тихое село Холмец в Оленинском районе - глубинке Тверской области, вокруг поля, болота и лесочки, изменчивый русский пейзаж, размеренная жизнь. А 78 лет назад здесь гремели бои, рвали землю и людей снаряды, красноармейцы поднимались под пулями в атаку из окопов, погибали...

В память о подвиге сражавшихся воинов в селе два года назад силами общественного поисково-исследовательского объединения «Память поколений» был открыт небольшой музей «Ржевский выступ». В недалёком будущем в нём появится инсталляция фрагмента боя...

Часть экспозиции музея "Ржевский выступ". Фото: ТРОО ПИО "Память поколений"

В феврале 1942 под Холмцом погибли почти все бойцы 158-й стрелковой дивизии московского ополчения заводов «ЗИЛ», «Динамо», «Серп и Молот». Для них это было первое и последнее боевое крещение. Немецко-фашистские войска очень сильно укрепились здесь, как, впрочем, и на всём Ржевском выступе: дзоты, приспособленные под огневые точки дома, высокий снежный вал, превращенный в ледяную крепость. Красноармейцы вынуждены были подбираться к селу по чистому полю...

Их имена выбиты на плитах местного воинского мемориала. Среди них читаешь - Абрам Левин. Он известен тем, что как Александр Матросов, закрыл собой амбразуру вражеского дзота.

- Экспонатами для музея стали найденные в этих местах нашими поисковиками артефакты войны - снаряды, пробитые каски, гильзы и так далее, - рассказала «КП»-Тверь» руководитель объединения «Память поколений» Наталья Назарова. - К нам постоянно приезжают экскурсии школьников, взрослых.

Недавно проект «Ржевский выступ» тверского объединения «Память поколений» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

На средства гранта планируется реализовать целых ряд планов объединения. Среди них самое главное — сделать крышу для павильона во внутреннем дворе музея, чтобы расширить экспозицию. Там, скорее всего, и будет размещена трёхмерная инсталляция.

Её концепцию придумал друг и участник команды «Память поколений», московский скульптор Андрей Смирнов. Это именно он является автором известной тверской скульптуры - присевшего на скамейку на улице Радищева бронзового Михаила Круга.

- Волей судьбы я впервые оказался в Оленинском районе еще в 1999 году, потом познакомился с тверскими поисковиками, так и завертелось, - рассказал нам Андрей. - Сегодня у меня в Оленинских краях есть мастерская, я туда часто приезжаю. А что касается инсталляции, её концепцию я придумал еще полгода назад. Это будет фрагмент блиндажа с окопом, из которого в атаку поднимаются три фигуры — наши солдаты. Весной начну работу над воплощением задуманного. Сделать это мне, можно сказать, сам Бог велел. У меня ведь оба деда воевали.

Инсталляцию дополнит фон — диорама. Ее создаст группа живописцев во главе с известным тверским художником Владимиром Абрамовичем.

Наталья Назарова считает, что для воплощения задуманного нужен как минимум год. Новый павильон и инсталляцию планируют открыть не раньше весны 2021-го.