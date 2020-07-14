Тверской цирк в 2024 году обретёт современный облик

Через четыре года Тверской цирк полностью обновится, его ждёт масштабная реконструкция. Постановление о выделении средств на реконструкцию здания цирка и предшествующие ей проектные работы подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Цирк - учреждение государственное, филиал Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк), поэтому местные средства привлекаться не будут, только деньги из федеральной казны. Реконструкция завершится в 2024 году.

Максимальная стоимость работ - 1 млрд 519 млн 260 тыс. рублей, из которых 61,5 млн рублей пойдёт на проектные работы. Эти деньги выделят уже в 2021 году.

Остальную сумму федеральный бюджет будет выдавать частями: около 295 млн рублей - в 2022 году, 570 млн рублей - в 2023-м и более 592 млн рублей - в 2024 году.

Наш цирк - один из четырёх цирков страны, которые обновят в 2024-м. Реконструкция также запланирована в Екатеринбургском, Воронежском и Иркутском цирках. По словам главы Росгосцирка Владимира Шемякина, реконструированные цирки должны «обрести современный облик».

Если сравнивать бюджеты, то выделяемые Тверскому цирку 1,5 миллиарда - не самая крупная сумма. Стоимость реконструкции Екатеринбургского цирка составляет около 2,4 миллиарда рублей, Воронежского - почти 1,9 миллиарда рублей. Дешевле обойдутся работы в Иркутском цирке: на него запланировано 1,15 миллиарда рублей.

Справедливости ради отметим, что Екатеринбургский и Воронежский цирки больше Тверского. Высота купола Тверского цирка стандартная для многих цирков страны - 18 метров. Такие же купола венчают Воронежский и Иркутский цирки. А вот цирк в Екатеринбурге имеет внутренний купол в 26 метров высотой (у этого цирка есть ещё и внешняя купольная конструкция высотой 50 метров). Екатеринбургский цирк также самый вместительный из четырёх, он рассчитан на 2558 зрителей (Тверской цирк - на 1657 человек, Воронежский - на 2100, а Иркутский - на 1699 человек).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цирк - не единственный объект города, ждущий «осовременивания». В Твери продолжается реставрация музея Салтыкова-Щедрина (улица Салтыкова-Щедрина, дом 37/11).

Здание усадьбы, где в XIX веке жил классик литературы и тверской вице-губернатор, является объектом культурного наследия. На восстановительные работы дополнительно выделено чуть менее 10,8 миллиона рублей.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, деньги направят на выполнение ремонтно-реставрационных работ и работ по приспособлению к современному использованию усадьбы.

Музей реставрируется уже давно, его закрыли на ремонт ещё в 2017 году. Планировалось, что особняк приведут в надлежащий вид за пару лет, но, как водится, процесс затянулся.

Летом 2020 года стало известно, что на ремонт здания музея запланировано выделить дополнительные средства - 10 млн 783 тыс. 592 рубля.

В ведомостях, прилагаемых к конкурсной документации, обозначено, что в усадьбе необходимо отремонтировать фасад, крыльцо и двери главного здания, установить перила на внутренние лестницы, произвести сантехнические и некоторые другие работы, в том числе смонтировать инвалидный подъёмник. Также планируется отреставрировать кирпичную кладку и отделку одноэтажной пристройки - конюшни с каретным сараем, произвести там внутренние реставрационные работы.

Подача заявок продлится до 20 июля. Полностью освоить деньги и завершить работы по условиям контракта подрядчик обязан в очень короткий срок - до 30 ноября 2020 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Екатеринбургский цирк

Построен в 1980 году.

Количество зрителей - 2558.

Высота купола - 26 м.

Средства на реконструкцию - 2 млрд 401 млн 580 тыс. рублей.

Воронежский цирк

Построен в 1972 году.

Количество зрителей - 2100.

Высота купола - 18 м.

Средства на реконструкцию - 1 млрд 869 млн 400 тыс. рублей.

Тверской цирк

Построен в 1971 году.

Количество зрителей - 1657.

Высота купола - 18 м.

Средства на реконструкцию - 1 млрд 519 млн 260 тыс. рублей.

Иркутский цирк

Построен в 1964 году.

Количество зрителей - 1699.

Высота купола - 18 м.

Средства на реконструкцию - 1 млрд 152 млн 980 тыс. рублей.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

В Тверском (Калининском) цирке, когда это был цирк шапито в горсаду, начинал свою самостоятельную карьеру Юрий Никулин. В 1950 году Юрий Никулин вместе со своей супругой Татьяной и напарником Михаилом Шуйдиным впервые вышел на манеж Калининского цирка шапито как самостоятельный клоун.

Здесь же Юрий Владимирович и завершил свою карьеру клоуна 21 декабря 1981 года, выйдя на манеж ныне действующего цирка.

Напротив цирка установлен закладной камень, где планируется установить памятник Юрию Владимировичу Никулину.