Почти треть смертей на дорогах - на совести пьяных водителей: В Госавтоинспекции Тверской области подвели итоги 2022 года

Обстановка на дорогах была сложной, но число ДТП снизилось. Фото: Виктория ТУШКОВА

25 января в здании областной Госавтоинспекции журналистам рассказали об итогах 2022 года – аварийности, нарушителях и жертвах ДТП, а также новшествах, которые ожидают нас в ближайшее время.

Начальник УГИБДД УМВД России по Тверской области Дмитрий Арзанов начал с хороших новостей:

- Прошедший год характеризовался сложной обстановкой на дорогах. Но, несмотря на это, все основные показатели аварийности снижены по сравнению с 2021 годом, - сообщил главный госавтоинспектор региона.

Дмитрий Арзанов. Фото: Виктория ТУШКОВА

ЧИСЛО ДТП И ПОГИБШИХ В НИХ СНИЗИЛОСЬ

Годовая статистика ДТП (она учитывает только аварии с пострадавшими и погибшими) такова:

1346 ДТП зарегистрировано (на 17% меньше, по сравнению с 2021 годом)

156 человек погибли (на 22,5% меньше)

2016 человек получили ранения (на 16% меньше).

- Основными тремя видами ДТП, в которых гибнут люди, как и в предыдущие годы остались: выезд на полосу встречного движения, наезды на пешеходов и ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, - отмечает Дмитрий Арзанов.

ТРЕТЬ СМЕРТЕЙ НА СОВЕСТИ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

- Наибольшую тяжесть последствий мы отмечаем в ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, - говорит главный госавтоинспектор региона. – В ста девяносто двух таких ДТП 47 человек погибли и 255 получили ранения.

Если оценить долю смертей по вине пьяных водителей, то выйдет что около трети, а именно 30% смертей – на их совести. При том, что доля самих таких ДТП в общей массе составляет немногим более 14%.

ОЧАГ АВАРИЙНОСТИ НА ФАДЕЕВА

Полноценная статистика по очагам аварийности в Твери и области ещё не готова – эта работа требует серьёзного анализа. Однако об одном очаге в областном центре поговорить удалось. Это перекрёсток Волоколамского проспекта и улицы Фадеева, где с печальной регулярностью случаются трагические аварии. Очередная произошла 24 января: водитель «Тойоты» при развороте не пропустил имевший преимущество «Хёндай», машины столкнулись, «Хёндай» вылетел на тротуар и сбил женщину.

Планирует ли что-то делать с этой ситуацией госавтоинспекция?

- После ДТП, произошедшего в апреле (14 апреля 2022 года на том же перекрёстке в машину скорой помощи въехал джип, погибли водитель «скорой» и женщина пешеход. – Ред.), там были установлены пешеходные ограждения, - рассказывает главный областной госавтоинспектор. – Но там имеется двусторонний пешеходный переход. И между этими зебрами происходит неконтролируемое движение машин… Мы приняли решение вынести на комиссию по безопасности дорожного движения при городской администрации вопрос об изменении схемы организации дорожного движения на этом перекрёстке. Возможно изменение режима светофоров, чтобы сделать выделенную фазу поворота налево. Когда транспортные средства, идущие с Южного моста, будут поворачивали налево, движение со стороны проспекта Победы станет невозможно. Но напомню: безопасно проехать со стороны Южного моста к местам притяжения – автовокзалу, железнодорожному вокзалу – можно через улицу Коминтерна. Съезжая с Южного моста, направо. Может быть, не все знают об этой возможности.

ПАРКОВКИ В НЕПОЛОЖЕННЫХ МЕСТАХ

- Мы в ежедневном режиме занимаемся профилактикой нарушений правил парковки, - говорит Дмитрий Арзанов. – В день эвакуируется 12-15 автомобилей.

Кстати, уже по дороге с пресс-конференции в редакцию мы увидели конкретный пример такой работы. Сотрудник Госавтоинспекции измерял расстояние от припаркованной у здания горадминистрации машины до ближайшего пешеходного перехода. Логика подсказывает – машину должны забрать на штрафстоянку, так как припаркована она была к зебре практически вплотную.

Госавтоинспектор фиксирует нарушение парковки. Фото: Виктория ТУШКОВА

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

В 2022 году в Твери началась работа по установке «умных светофоров», или, официально – интеллектуальных систем контроля дорожного движения. Тверские водители поначалу восприняли нововведение неоднозначно, о чём писала «КП»-Тверь». Хотя дело это благое – «умный светофор» должен ощутимо улучшать городской трафик. Пропускать большие потоки машин и, наоборот, не включать зелёный надолго там, где нет необходимости. Оценить, насколько удалось с правиться с задачей, пока нельзя, отмечает Дмитрий Арзанов.

- Работа ещё не завершена, необходимо дальнейшее развитие, которое будет продолжаться. Кроме того, любая новая система после небольшого этапа апробации требует отладки. Я думаю, что эта система покажет себя, - уверен главный госавтоинспектор. – Если брать исследования, то интеллектуальная система должна сократить время нахождения в пробках на 40%. Это не только увеличение пропускной способности, но и снижения вредных выбросов воздух.

И ещё один шаг в будущее: скоро на трассах, идущих через Тверскую область появятся беспилотные автомобили, сейчас их тестирует завод «Камаз».

- В постановление Правительства, которое регламентирует тестирование беспилотных транспортных средств, включена автодорога М-11 «Нева». В этом году уже планируется пилотный запуск. Мы на прошлой неделе собирались с собственниками дороги М-11, обсуждали наши предложения по улучшению условий движения, проведению совместных мероприятий. Они подтвердили, что в 2023 году первые беспилотники пойдут по М-11.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Тверской области за 2022 год:

Более 1,5 млн нарушений выявлено (в том числе, в автоматическом режиме).

4,5 тысячи нетрезвых водителей были остановлены на дорогах, из них 518 находились за рулём под действием наркотиков и 555 попались пьяными за рулём повторно.

115 ДТП с пострадавшими произошло из-за выезда на встречную полосу (снижение на треть по сравнению с 2021 годом). 35 человек погибли, 226 человек пострадали.

82 аварии спровоцировали водители со стажем менее 2 лет (снижение на 31%). 7 человек погибли, 109 человек пострадали.

1 ребёнок погиб в ДТП (в 2021 году – шесть детей).