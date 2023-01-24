На Волоколамском проспекте в Твери машина вылетела на тротуар

ДТП на Волоколамском проспекте в Твери Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Vladislav Vladimirovich

Вечером, 24 января, на пересечении улицы Фадеева и Волоколамского проспекта в Твери произошло ДТП.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 43-летний водитель на автомобиле "Тойота" при развороте не уступил дорогу "Хендаю" под управлением 27-летнего водителя, который двигался навстречу в прямом направлении.

После столкновения "Хендай" наехал на пешехода - 55-летнюю женщину, стоявшую на тротуаре. Женщина получила травмы. Водители трезвые.

В ДТП пострадала женщина-пешеход Фото: УГИБДД России по Тверской области

На месте очевидцы сняли видео и разместили в группе "Подслушано у водителей. Тверь". На кадрах видно, что разбитый автомобиль стоит на тротуаре, вблизи автобусной остановки. Работают спецслужбы - ГИБДД, МЧС, скорая помощь.

Движение на участке затруднено, собирается пробка.

Напомним, что на данном перекрестке аварии происходят часто. В апреле минувшего года на участке произошло серьезное ДТП с участием скорой помощи. В машину врезался водитель на иномарке. Автомобиль спецтранспорта опрокинулся на бок, водитель погиб. Вторая машина влетела в толпу пешеходов, которые ждали зеленый сигнал светофора. Травмы получили шесть человек.